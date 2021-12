Triệt phá đường dây hơn 1.000 tỉ đồng Sáng 15-12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, gần 500 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đã bắt Nguyễn Sỹ Dũng, giám đốc Công ty Tài chính Tân Tín Đạt. Đồng thời, công an cũng khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện của công ty này ở 28 tỉnh, TP để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bước đầu, cơ quan công an xác định có hơn 10.000 bị hại ở 30 tỉnh, TP trong cả nước trong đường dây này. Số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỉ đồng. Mức lãi suất cao nhất của đường dây này là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án Công an tỉnh Nghệ An cũng đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.