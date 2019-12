Khốn đốn vì hàng xóm xây nhà

Cần xác định mức độ thiệt hại Theo Điều 119 Luật Xây dựng, trong quá trình thi công xây dựng nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn, nguy cơ xảy ra sự cố công trình ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, công trình lân cận và cộng đồng thì chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, chủ quản lý sử dụng công trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kịp thời yêu cầu dừng thi công và thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Nếu có thiệt hại xảy ra thì việc bồi thường thiệt hại do chủ đầu tư và bên bị thiệt hại tự thỏa thuận. Nếu chủ đầu tư và bên bị thiệt hại không tự thỏa thuận được về việc bồi thường thiệt hại và một bên có đơn yêu cầu gửi đến phường thì chủ tịch UBND phường có trách nhiệm tổ chức hòa giải. Nếu hòa giải không thành (không thỏa thuận được) thì chủ tịch UBND phường phối hợp với cơ quan chuyên môn để xác định mức bồi thường thiệt hại. Trường hợp một bên không thống nhất với mức bồi thường thiệt hại thì có quyền khởi kiện tại tòa án, yêu cầu tòa án trưng cầu giám định để xác định thiệt hại. Trên cơ sở đó, tòa sẽ quyết định mức bồi thường cụ thể để bên gây thiệt hại bồi thường. Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM