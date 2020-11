Không nên bỏ giờ cấm xe tải trên đường Nguyễn Duy Trinh

Lý do đề xuất bỏ khung giờ cấm

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ, cho biết quy định cấm xe tải vào khung giờ từ 11 giờ đến 13 giờ đã gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Do vậy, các doanh nghiệp vận tải đề xuất bỏ cấm xe tải khung giờ trưa để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, bởi hiện nay có một số xe khi ra vào cảng bị mắc kẹt ở khung giờ cấm xe tải này.

Để đảm bảo an toàn giao thông, trước mắt Sở GTVT sẽ bổ sung biển cảnh báo và sơn tim đường tại các đường giao với đường Nguyễn Duy Trinh. Đồng thời, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ đường Nguyễn Duy Trinh - đường 893.