Máy phát gạo tự động: Nghĩa tình qua từng nút bấm

Phường hỗ trợ việc phát gạo Chiều 6-4, đơn vị lắp máy tự động này có thông báo với phường về việc làm từ thiện này. Với chiếc máy phát gạo tự động này chúng tôi thấy có khoảng cách an toàn theo đúng hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tại thời điểm phát gạo có người của công ty hướng dẫn. Tuy nhiên, số lượng người dân đến nhận ngày càng đông nên phường đã chủ động bố trí lực lượng dân phòng, công an khu vực để hỗ trợ hướng dẫn trong công tác phòng, chống dịch cũng như giữ gìn an ninh trật tự. Về góc độ địa phương, chúng tôi thấy mô hình làm từ thiện này rất hay, cần được nhân rộng. Phường cũng mong những nơi khác áp dụng để việc phát từ thiện vừa mang ý nghĩa, vừa bảo đảm an toàn cho mọi người. Ông Trần Trí Trân Trác, Chủ tịch UBND phường Phú Thọ Hòa,

quận Tân Phú, TP.HCM