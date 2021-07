Chính quyền địa phương hỗ trợ nhiệt tình Hôm trước, tôi mang thực phẩm sang quận Phú Nhuận để phát cho bà con nghèo. Do chở hàng khá nhiều nên tôi gặp sự cố trên đường. Lúc tôi đang loay hoay với các túi rau củ, nhu yếu phẩm, một anh công an khu vực đến hỏi thăm. Biết tôi mang quà tặng cho bà con nghèo nên anh đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Anh cũng đã đến UBND phường 8, quận Phú Nhuận để thông tin sự việc nhờ hỗ trợ. Ngay sau đó, tất cả số thực phẩm trên đã được phân phối đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn của phường. Lúc đầu, tôi cũng lo hoạt động thiện nguyện sẽ gặp khó khăn do TP áp dụng Chỉ thị 16. Thế nhưng hoạt động của nhóm luôn đảm bảo đúng theo quy định của TP và cơ quan y tế về phòng chống dịch nên được chính quyền địa phương hỗ trợ nhiệt tình. Chị TRẦN NGỌC MAI THY, điều phối viên nhóm Sài Gòn chợ Lạc Xoong