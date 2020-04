Thủ tục nhận hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tôi là một công nhân may tại TP.HCM phải tạm nghỉ việc do dịch COVID-19. Vừa qua, tôi nghe thông tin TP đã có hỗ trợ cho người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch. Xin hỏi, chính sách hỗ trợ như thế nào? Thủ tục xin hỗ trợ ra sao?



Bạn đọc Nguyễn Thị Thu (thu1990…@gmail.com)

Luật sư Lại Thị Thanh Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Vừa qua 21-4, UBND TP.HCM đã ban hành Công văn 1457 về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, đối tượng được nhận hỗ trợ là NLĐ đang trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao (HĐLĐ) động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng. NLĐ được nhận hỗ trợ hằng tháng theo thời gian thực tế tạm hoàn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không lương. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ tháng 4 đến tháng 6-2020.

Để được nhận hỗ trợ, theo Công văn 1457, NLĐ cần có đơn đề nghị hỗ trợ gởi đến người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động lập bảng tổng hợp danh sách NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương đề nghị được hỗ trợ tại doanh nghiệp và đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách.

Đối với người sử dụng lao động có trụ sở chính tại khu chế xuất; khu công nghiệp; khu công nghệ cao thì nộp hồ sơ đề nghị tại Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp; Ban Quản lý khu công nghệ cao TP.HCM.

Đối với người sử dụng lao động có trụ sở chính ngoài các khu vực nêu trên thì nộp hồ sơ gởi đến UBND quận, huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM; Ban Quản lý khu công nghệ cao TP.HCM; UBND quận, huyện phải thẩm định, quyết định và chuyển đủ kinh phí hỗ trợ cho NLĐ theo danh sách được lập.

Trường hợp từ chối hỗ trợ, các cơ quan trên phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Như vậy, NLĐ cần làm đơn đề nghị hỗ trợ gởi đến người sử dụng lao động và yêu cầu người sử dụng lao động tiến hành lập danh sách NLĐ tại doanh nghiệp cần được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trường hợp, người sử dụng lao động từ chối lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho NLĐ, thì NLĐ có thể kiến nghị lên công đoàn cơ sở, ban quản lý khu công nghiệp; khu chế xuất, UBND quận, huyện nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.