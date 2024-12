Bán thuốc lá lậu kiếm tiền nuôi mẹ già bị bệnh và hai con nhỏ 02/12/2024 15:41

TAND tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo NTTT (38 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức) về tội buôn bán hàng cấm.

Theo cáo trạng, vào tháng 11-2023, T. đến xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ chơi và quen biết một người tên Dư (không rõ lai lịch) làm nghề buôn bán thuốc lá lậu.

Cần tiền chữa bệnh cho mẹ, khoảng 1 tháng sau T. đã đến xã Bình Hòa Nam gặp Dư thỏa thuận mua thuốc lá điếu nhập lậu để bán lại kiếm lời và sẽ thanh toán tiền cho Dư sau khi bán hết thuốc lá.

Sau đó, Dư điện thoại cho T. hẹn ngày giờ và yêu cầu T. đến kênh Bà Kiểng, xã Bình Hòa Nam để giao thuốc lá.

Tháng 12-2023, T. đón xe ôm đến điểm hẹn. Dư chuẩn bị sẵn 1.600 gói thuốc lá lậu trên xe mô tô giao cho T. với giá thỏa thuận hơn 14 triệu đồng. Dư cũng cho T. mượn chiếc xe mô tô này để chở thuốc lá lậu về cất giấu tại nhà, tìm người bán.

Ngày 26-12-2023, lực lượng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Bến Lức (Long An) phối hợp Công an xã An Thạnh tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà T. phát hiện 1.600 gói thuốc lá điếu nhập lậu gồm 500 gói nhãn hiệu 555 màu vàng, 500 gói nhãn hiệu 555 màu xanh, 400 gói nhãn hiệu Hero và 200 gói nhãn hiệu Esse Change.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo T. mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo HĐXX cho rằng bị cáo T. hưởng án treo do sau khi phạm tội, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Hiện T. phải nuôi mẹ già bị tai biến và hai con nhỏ.