Bản tin tối 14-10: Nhóm đánh người đăng thơ trên Facebook nhập viện khai gì? Nguyên nhân mẹ ruột nhiều lần đánh đập con gái dã man ở Hậu Giang 14/10/2024 19:11

(PLO)- Lời khai của nhóm đánh người đăng thơ trên Facebook phải nhập viện; Công an Hậu Giang đang làm rõ vụ mẹ ruột nhiều lần đánh đập con; Nhà trường báo cáo vụ nữ sinh lớp 11 bị đánh gãy đốt sống cổ; Hàng chục người đá gà ăn tiền trong khu mộ ở Vĩnh Long; Còn nhiều vé tàu Tết Ất Tỵ 2025.

Ngày 14-10, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, đang làm việc với nhóm đánh người đăng thơ trên facebook nhập viện. Nhóm này gồm bảy người liên quan đến vụ việc đánh ông NVL (tên viết tắt), (55 tuổi, ngụ xã Ngư Thủy) nhập viện do làm thơ đăng trên Facebook. Theo cơ quan công an, bảy người này đều ngụ tại thôn Liêm Tiến, xã Ngư Thủy và cách nhà ông L không xa. Những người này thừa nhận hành vi đánh ông L và cho là ông L đăng bài thơ trên Facebook khiến họ cảm thấy bị xúc phạm.