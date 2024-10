Bản tin tối 18-10: Hé lộ tình tiết mới vụ thi thể tại quán karaoke An Phú; Nữ sinh nghi bị xâm hại tập thể 18/10/2024 18:16

Ngày 18-10, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị liên quan vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thi thể tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương. Theo thông tin Báo Pháp luật TP.HCM nắm được, trong quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân tại sân thượng của quán karaoke. Vị trí sân thượng nhìn xuống có thể nhìn thấy nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Đây có thể là vị trí cuối cùng nạn nhân có mặt trước khi tử vong. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an thấy có vết thương trên cơ thể nhưng không phải do hung khí gây ra, nhiều khả năng đây không phải là vụ án mạng.