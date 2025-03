Bản tin trưa 11-03: Cập nhật xét xử vụ cháy chung cư mini; Tai nạn hy hữu tại tiệm rửa xe 11/03/2025 11:54

Bản tin trưa: Vụ cháy chung cư mini xảy ra vào đêm 12-9-2023 đã khiến 56 người tử vong và 44 người bị thương. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập mạch điện tại khu vực bình ắc quy của xe máy tại tầng 1, sau đó cháy lan ra các khu vực khác. Các cư dân tại tòa nhà cũng chia sẻ tại tòa về những thiếu sót trong công tác PCCC và trách nhiệm của chủ đầu tư. Nhiều người đề nghị điều tra thêm trách nhiệm của những cán bộ khác và xử lý nghiêm các bị cáo liên quan để tránh bỏ lọt tội phạm.

Ngày 10-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu trong tiệm rửa xe ở huyện Đức Trọng. Bà TLC (47 tuổi) là chủ tiệm rửa xe, đứng trước đầu ô tô để hướng dẫn cho bà Lan di chuyển lên dốc cầu. Do không làm chủ được phương tiện, bà Lan đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc ô tô tông thẳng vào bà C khiến người này tử vong.