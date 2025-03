Bản tin trưa 9-3: Bị xử phạt vì bình luận phân biệt địa phương; Cảnh báo chiêu thức lừa đảo hoàn trả học phí 09/03/2025 12:00

Trao đổi với PLO vào chiều 8-3, ông Trần Khắc Huy, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết xuất phát từ việc nắm bắt tình hình thực tế trong thời gian qua, sở vừa có thông báo gửi đến các trường học về việc cảnh giác với chiêu thức lừa đảo hoàn trả học phí. Theo đó, trong thời gian qua, một số phụ huynh tại TP.HCM bị gọi điện hoặc nhắn tin lừa đảo thông qua chiêu thức giả danh nhân viên của phòng, sở, trường yêu cầu làm hồ sơ để hoàn trả học phí theo quy định của Bộ Chính trị.

Chiều 8-3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh TDT (ngụ phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh). Anh T bị xử phạt do bình luận nội dung khiếm nhã, phân biệt địa phương trên mạng xã hội.