Bản tin tối 24-10: Những tình tiết gây bàng hoàng phía sau vụ ô tô lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc; Xét xử vụ cháy karaoke An Phú 24/10/2024 19:00

(PLO)- Phát hiện sự thật chấn động vụ ô tô lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc; Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy chùa Phổ Quang; Dự báo đường đi ‘kỳ dị’ của bão Trà Mi khi vào Biển Đông; Phát hiện thêm quả bom hơn 1,3 tấn còn ngòi nổ ở cầu Long Biên; Vụ cháy karaoke An Phú: Nữ cán bộ công an không nhận tội trong quá trình điều tra.