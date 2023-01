Bảo hiểm sức khỏe - Món quà Tết vô giá dành tặng bậc sinh thành

(PLO)- Tết đến Xuân về, chọn lựa món quà nào vừa giá trị vừa ý nghĩa dành tặng người thân, đặc biệt là đấng sinh thành là điều mà nhiều người luôn trăn trở. Tết Quý Mão 2023 năm nay, những món quà sức khỏe được nhiều người cân nhắc sau 2 năm dịch COVID-19.

Đại dịch COVID-19 cùng những lần giãn cách xã hội đã tác động mạnh đến lối sống, hành vi của nhiều người. Trải qua quãng thời gian đầy khó khăn, biến động nhiều người đã ý thức, chủ động hơn trong việc nâng cao sức khỏe cũng như dành ngân sách nhiều hơn cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe để bảo vệ bản thân và gia đình.

Cũng chính bởi sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng sau đại dịch, tâm lý người dùng trong việc lựa chọn quà tặng cũng đã có nhiều thay đổi. Thay vì những món quà chủ yếu mang giá trị vật chất hoặc tinh thần như trước đây, giờ đây các quà tặng có giá trị về mặt sức khỏe được quan tâm lựa chọn nhiều hơn.

Cùng với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông thường, ngày nay mua bảo hiểm sức khỏe tặng cho người thân cũng đang trở thành một xu hướng phổ biến. Đối với những người thân yêu nhất, các món quà còn được lựa chọn kỹ lưỡng hơn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán ý nghĩa chứa đựng các lời cầu mong năm mới tốt lành.

Gần đây, các gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đã được nhiều người ưu ái chọn lựa làm quà tặng bố mẹ, bởi vừa có giá trị về vật chất vừa chứa đựng tấm lòng hiếu thuận của con cái với mong muốn bố mẹ luôn được khỏe mạnh, may mắn, bình an.

Đồng thời, với tính chất món quà đặc biệt này, người tặng cũng luôn cân nhắc lựa chọn sản phẩm của các công ty uy tín hàng đầu trên thị trường.

Là đơn vị bảo hiểm chất lượng cao, uy tín lâu năm và được chứng nhận qua hàng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế danh giá, Bảo hiểm Bảo Việt đang cung cấp nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe đa dạng, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của mỗi cá nhân, gia đình như Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, Bảo Việt Intercare, Bảo Việt K-Care, An Tâm Viện Phí...

Anh Đinh Xuân Minh (Hà Nội) cho biết, bản thân đang chuẩn bị mua một gói bảo hiểm cho bố mẹ ở quê như là món quà Tết. "Tết mọi năm vợ chồng tôi hay tặng các cụ mấy món trà bánh, những món bổ dưỡng nhưng tính đi tính lại thì vẫn không có gì an tâm hơn gói bảo hiểm cho bố mẹ.

Các cụ cũng cần thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe mà tính lại tiết kiệm nhiều lúc không chịu đi, giờ có gói bảo hiểm thì các cụ sẽ cởi mở hơn. Tôi đã tham khảo một số công ty bảo hiểm, thấy các chương trình của Bảo hiểm Bảo Việt có chi phí phù hợp, hệ thống bảo lãnh viện phí cũng rộng nên đã quyết sẽ mua tặng cho bố mẹ ở nhà".

Đặc biệt, với chương trình “Linh hoạt thanh toán, trả góp lãi suất 0%” và “Thanh toán online, Hoàn tiền cực chất” hợp tác cùng 12 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, khách hàng khi tham gia các chương trình bảo hiểm và thanh toán trực tuyến tại www.baovietonline.com.vn sẽ được trả góp lãi suất 0% hoặc giảm ngay 10% phí bảo hiểm.

Bảo hiểm Bảo Việt mong nâng cao các trải nghiệm tham gia bảo hiểm trực tuyến nhanh chóng và tiện lợi, đồng thời mang lại nhiều ưu đãi cho chủ thẻ ngân hàng; cũng qua đó áp lực chi phí cho món quà “đặc biệt” dành tặng người thân sẽ còn được giảm đi đáng kể trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán.

Ngoài các gói bảo hiểm có quyền lợi tối ưu với chi phí hợp lý, Bảo hiểm Bảo Việt còn sở hữu quy mô hệ thống bảo lãnh viện phí lớn nhất trên thị trường khi hợp tác với hàng loạt bệnh viện, phòng khám trải dài khắp các tỉnh thành cả nước. Chỉ trong năm 2022, hệ thống bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm Bảo Việt đã tăng thêm 21 cơ sở y tế, nâng tổng số cơ sở y tế trong hệ thống bảo lãnh lên 223 bệnh viện, phòng khám.

Xuân Quý Mão năm nay đánh dấu một năm đổi mới với mùa Tết sum họp, ấm cúng sau giai đoạn dịch bệnh và chào đón một sự khởi đầu mới với nhiều hy vọng.

Với tâm thế chào đón một mùa Tết bình an và may mắn cùng thông điệp “Xuân bừng nhựa sống – Ôm Tết trọn tình”, Bảo hiểm Bảo Việt mong muốn tiếp tục cùng các quý khách hàng dành tặng món quà bảo vệ sức khỏe như một cái ôm ấm áp chúc năm mới gửi tới bậc sinh thành và những người thân yêu nhất. Bảo hiểm Bảo Việt - Tự hào luôn là người tiên phong đồng hành cùng sự an tâm và bình yên của mỗi người Việt.

DIỆU LINH