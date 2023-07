Báo Mỹ, Nhật,... nói gì về việc phim ‘Barbie’ bị cấm chiếu?

(PLO)- Báo đài nước ngoài, trong đó có Mỹ, Nhật Bản đã đăng tải, giải thích và bình luận một số thông tin liên quan đến việc phim điện ảnh “Barbie” bị cấm chiếu tại Việt Nam.

Chiều 3-7, trả lời báo Pháp Luật TP.HCM, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) cho biết phim "Barbie" bị cấm chiếu tại Việt Nam vì có hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp.

"Quyết định do Hội đồng thẩm định và phân loại phim Quốc gia đưa ra sau buổi duyệt phim gần đây"- ông Thành thông tin thêm.

Phim "Barbie" dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 21-7, nhưng sau quyết định cấm chiếu nói trên, trên website nhiều hệ thống cụm rạp phim đã gỡ bỏ lịch chiếu phim này.

Thông tin phim “Barbie” bị cấm chiếu đã nhận được sự quan tâm không chỉ của dư luận Việt Nam và trên thế giới. Nhiều tờ báo, hãng tin,...của nước ngoài đã đăng tải thông tin về sự việc này.

Tờ The New York Times của Mỹ đăng bài viết How ‘Barbie’ Landed in Hot Water in Vietnam (tạm dịch: Làm thế nào mà ‘Barbie’ đáp xuống ‘nước sôi’ ở Việt Nam)

“Sẽ không có thế giới ‘Barbie’ tại Việt Nam vào mùa hè này” là câu mở đầu bài viết này. Bài viết nói về thông tin phim “Barbie” bị cấm tại Việt Nam và giải thích về chi tiết “đường lưỡi bò” phi pháp được phát hiện trong đoạn phim giới thiệu (trailer) dài gần 3 phút.

Theo The New York Times, đường chín đoạn được sử dụng trong các bản đồ của Trung Quốc để đánh dấu tuyên bố chủ quyền của nước này đối với 90% diện tích Biển Đông. Nhưng, vào năm 2016, Tòa Trọng tài (PCA) tại The Hague ra phán quyết vào năm 2016 rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý cho các yêu sách nói trên.

Cũng chủ đề “Barbie” bị cấm chiếu tại Việt Nam. Báo Nhật The Japan Times có bài viết “Tạm biệt 'Barbie': Việt Nam cấm chiếu phim mới vì bản đồ Biển Đông”.

Tờ báo này dẫn lời các nhà nghiên cứu rằng Trung Quốc luôn tuyên bố có quyền lịch sử với vùng biển rộng lớn của Biển Đông. Và những năm gần đây, Bắc Kinh sử dụng các phương tiện truyền thông để tuyên truyền nhằm hợp pháp hóa các yêu sách của mình, thông qua bản đồ, quả địa cầu, bưu thiếp, áo phông,... có in hình lưỡi bò phi pháp.

Các học giả đã lập luận rằng việc bình thường hóa đường chín đoạn thông qua các phương tiện truyền thông phổ biến như bộ phim “Barbie” có thể giúp củng cố các yêu sách sai trái về mặt pháp lý của Trung Quốc.

Ngoài ra, thông tin phim “Barbie” bị cấm chiếu cũng được hãng tin AP (Mỹ), tờ Guardian (Anh), Sputnik (Nga), đài CNBC (Mỹ),... đăng tải.

ĐỨC HIỀN