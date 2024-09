Bão số 3 đi qua, Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc gặp nhiều thiệt hại 08/09/2024 09:50

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình do ảnh hưởng của bão số 3, lượng mưa trung bình toàn tỉnh là hơn 250mm. Đặc biệt, có nơi cao hơn như Nam Cường (Tiền Hải) 287,8mm; An Hiệp (Quỳnh Phụ) 119,4mm, thị trấn Diêm Điền (Thái Thuỵ) 236,0mm. Sản xuất nông nghiệp theo ước tính sơ bộ ban đầu có khoảng trên 20.000ha lúa mùa đã và đang trỗ bị đổ nghiêng, ảnh hưởng nặng. Khoảng 1.455ha rau màu, cây vụ đông bị hư hỏng, dập nát, khoảng 635ha cây ăn quả bị thiệt hại. Các công trình đê điều vẫn bảo đảm an toàn, chưa có thiệt hại. Các khu công nghiệp, tàu thuyền trên địa bàn, đến nay theo báo cáo ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại.