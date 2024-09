. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm 1 cấp, còn cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo những giờ tới bão đi sâu vào đất liền phía Đông Bắc Bộ. Quá trình di chuyển, bão giảm dần cường độ còn cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.

Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) sóng cao 3,0-5,0m.

Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh-Hải Phòng sóng cao 3,0-4,0m, từ Thái Bình-Ninh Bình 2,0-3,0m.

Bão cũng gây ra mưa lớn nhiều nơi. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối nay đến sáng mai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Từ chiều mai lượng mưa giảm dần, riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Tây Bắc Bộ từ chiều nay đến sáng 9-9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

. 4 người chết, 78 người bị thương do bão số 3

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết, tính đến 17 giờ chiều nay, bão số 3 đã làm 4 người chết (Quảng Ninh 3, Hải Dương 1) và 78 người bị thương (Quảng Ninh 58, Hải Phòng 20).

- Tàu thuyền: 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu (Quảng Ninh), 1 tàu vận tải (Huyển Trang 2 - Hải Phòng) bị đứt neo trôi dạt.

- Về điện lực: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương mất điện diện rộng.

- Về nhà ở và cây xanh: Nhiều nhà ở bị hư hỏng, tốc mái và hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ tại các tỉnh, TP Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang.