Bão YAGI có ảnh hưởng đến thời tiết TP.HCM và các tỉnh miền Nam hay không? 03/09/2024 10:55

(PLO)- Hôm nay, TP.HCM và các tỉnh miền Nam xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, sáng 3-9, bão YAGI đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024.

Dự báo trong hôm nay, TP.HCM và các tỉnh miền Nam xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh: NC



Lúc 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20-25 km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ có khả năng mạnh thêm.

Trong 24 giờ tới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 2,0- 4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m. Ngày 4-9 đến 6-9 có thể tăng lên 5-7m. Biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau, trong đó bao gồm cả vùng biển TP.HCM gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan gió Tây Nam cấp 4-5. Độ cao sóng 1.5-3.0m. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy.

Theo đó, thời tiết miền Nam có lúc giảm mây nắng gián đoạn, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Thời tiết TP.HCM nhiều nơi cũng sẽ xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to.