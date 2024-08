Bắt 155 người Việt lừa đảo qua mạng, công an đề nghị nạn nhân đến trình báo 07/08/2024 18:50

Chiều 7-8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng trong nước và nước Lào triệt phá thành công, bắt 155 người Việt Nam tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng (Lào) có hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Nhóm người thực hiện lừa đảo qua mạng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Trong đó, 154 người bị bắt tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở tỉnh Bokeo, Lào.

Còn Hoàng Bích Ngọc (30 tuổi, ngụ quận Kiến An, TP Hải Phòng) bị bắt lúc xuống máy bay ở Sân bay Nội Bài (Hà Nội) khi vừa từ Lào bỏ trốn về Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippin, Malaysia, Myanma… đã chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở tỉnh Bokeo, Lào. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động đồng thời không ngừng mở rộng quy mô, tổ chức.

Các đối tượng đã lôi kéo, dụ dỗ người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu biên giới với chính sách lương hấp dẫn từ 18-30 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt. Chỉ trong một thời gian ngắn, đường dây này đã thiết lập nên một “đế chế” riêng tại khu vực được mệnh danh là “bất khả xâm phạm” do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.

Tài liệu, tang vật công an thu giữ khi bắt nhóm lừa đảo qua mạng.

Để triệt phá, bắt giữ được ổ nhóm lừa đảo qua mạng nói trên, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào; Cục Cảnh sát Hình sự, Cục đối ngoại, Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam, Tổng cục Cảnh sát Lào, Công an tỉnh Bokeo, Công an đặc khu kinh tế Tam giác vàng, bộ đội Biên Phòng Lào, bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh, Đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ khác.

Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên thì trình báo để được giải quyết.