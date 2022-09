Bắt 2 người giả doanh nhân thành đạt thuê 27 xe hơi rồi chiếm đoạt

Chiều 22-9, Cơ quan CSĐT công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Đậu Đức Bằng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Hồ Trọng Tâm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong vụ án này còn có Nguyễn Ngọc Tĩnh (31 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) nhưng hiện Tĩnh đang bị Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) tạm giữ vì liên quan đến một vụ án khác.

Nghi can Bằng (31 tuổi, trú xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu) và Tĩnh đều không có việc làm ổn định nhưng ham chơi, đua đòi.

Bằng và Tĩnh đóng vai là những doanh nhân trẻ thành đạt, chuyên làm các dự án lớn. Từ đó, Bằng và Tĩnh lên mạng internet tìm kiếm những công ty, cửa hàng kinh doanh chuyên cho thuê ô tô tự lái ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và nhiều tỉnh, thành khác để hỏi thuê xe hơi tự lái.

Sau khi thuê được xe thì Bằng và Tĩnh đưa xe về tỉnh Nghệ An rồi làm giả các loại giấy tờ như giấy mua bán xe, chuyển nhượng xe, giấy uỷ quyền về việc mua bán xe, sau đó bán cho Tâm (33 tuổi, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu) lấy tiền ăn chơi.

Mặc dù biết các xe của Bằng và Tĩnh là do lừa đảo mà có nhưng Tâm vẫn đồng ý mua với giá tiền từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng/xe.

Sau thời gian điều tra, xác minh, ngày 17-9, các tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ Bằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tâm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các mũi trinh sát cũng khám xét nhiều địa điểm liên quan, thu giữ 3 xe ô tô, các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Qua điều tra ban đầu, đường dây khép kín từ việc thuê xe đến làm giả giấy tờ để chiếm đoạt của nhóm trên đã lừa đảo 27 xe ô tô, chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT công an huyện Quỳnh Lưu đã thu giữ 22 xe ô tô các loại cùng nhiều loại giấy tờ liên quan đến vụ án. Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thu giữ 5 xe ô tô còn lại mà nhóm này chiếm đoạt rồi đi cầm cố.

Công an huyện Quỳnh Lưu đang thông báo, những ai là bị hại liên quan đến vụ án nói trên nhanh chóng trình báo để phối hợp giải quyết.