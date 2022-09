Bắt bị can tham ô tài sản trốn truy nã 30 năm trước

(PLO)- Công an Công an Hà Nam phát hiện Trần Vĩnh Phúc giống với bị can tên Nguyễn Văn Kềm bị truy nã 30 năm qua nên phối hợp Công an Trà Vinh bắt giữ.

Ngày 20-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa bắt giữ bị can tham ô tài sản bị truy nã 30 năm. Theo hồ sơ vụ việc, vào năm 1992, Nguyễn Văn Kềm (67 tuổi, ngụ huyện Càng Long, Trà Vinh) bị Công an tỉnh Trà Vinh ra lệnh truy nã toàn quốc về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, qua quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện có sự trùng khớp giữa đối tượng truy nã với một người tên Trần Vĩnh Phúc (sinh ngày 01/11/1955, nguyên quán tỉnh An Giang). Người này hiện đang cư trú tại thôn 2, Vũ Điện, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Công an tỉnh Hà Nam nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Trà Vinh đối chiếu nhân thân, lai lịch thì xác định người tên Trần Vĩnh Phúc chính là Kềm đang bị truy nã. Ngay sau đó, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tổ chức bắt giữ Kềm. Hiện Kềm đã được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.