Bong bóng bất động sản tại Bình Phước đã vỡ

Phản ứng kịp thời của cơ quan chức năng Ngay khi phát hiện tình trạng cò đất từ các tỉnh, thành đổ về khu vực xã An Khương, xã Tân Lợi để môi giới mua bán đất, đẩy giá đất lên cao gấp nhiều lần so với giá thực tế, lãnh đạo huyện Hớn Quản lập tức có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng phải kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi tụ tập đông người không có tổ chức, trái phép gây mất an ninh trật tự, không đeo khẩu trang. Qua đó tuyên truyền, khuyến cáo người dân cảnh giác, không để đối tượng xấu lợi dụng nhằm trục lợi. Việc đẩy giá lên cao, lôi kéo người dân bán đất tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Mặt khác, lợi dụng cơ hội, một số người lôi kéo, xúi giục người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số bán đất dẫn đến không còn đất sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ đói nghèo. Cũng theo lãnh đạo huyện Hớn Quản, để tình trạng sốt đất ảo không còn xảy ra, huyện đã ra văn bản chỉ đạo xã Tân Lợi và xã An Khương kiểm soát tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, thường xuyên khuyến cáo người dân thận trọng trong việc mua bán đất, không tin và bị dắt mũi bởi các lời đồn thổi thiếu thực tế của cò đất.