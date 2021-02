Bùng nổ căn hộ Bình Dương và 3 hệ quả

Tỉ lệ hấp thụ căn hộ Bình Dương đạt tới 80%-90% Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, năm 2020 ghi nhận cột mốc lịch sử của thị trường Bình Dương khi đón nhận nguồn cung nóng chưa từng có, lên tới gần 20.000 căn hộ đến từ các chủ đầu tư lớn. Mặc dù có mức giá tương đương căn hộ ngoại thành TP.HCM nhưng các dự án cao cấp tại Bình Dương đều sở hữu mức tiêu thụ kỷ lục: Trên 80%-90%. Theo một số nhà đầu tư, dư địa tăng giá của căn hộ ở Bình Dương, đặc biệt là các TP Thuận An, Dĩ An còn rất nhiều nhờ các yếu tố về nhu cầu căn hộ cao cấp cho chuyên gia thuê, tốc độ gia tăng dân số của Bình Dương dẫn đầu cả nước, tỉ suất nhập cư tăng 200% mỗi năm. Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư FDI đổ vào Bình Dương vẫn tăng, các TP Thuận An, Dĩ An có nhiều tiềm năng phát triển khi kết nối với TP.HCM và TP Thủ Đức.