Giá nhà, đất Bình Dương tăng nhanh

Trong khoảng hai năm trở lại đây, giá bất động sản (BĐS) Bình Dương từ căn hộ chung cư đến đất nền, nhà phố đều tăng chóng mặt. Đáng chú ý là giá nhà, đất tại hai TP mới là Dĩ An và Thuận An sát TP.HCM có mức biến động mạnh nhất, xác lập mặt bằng giá mới, tăng cao gần gấp đôi so với giá bán năm 2018.



Giá nhà, đất Bình Dương tiến sát TP.HCM

Có thể nói căn hộ là phân khúc sôi động nhất thị trường BĐS Bình Dương thời gian qua, tập trung chủ yếu ở Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một.

Thời điểm 2015-2018, giá căn hộ trung bình tại Bình Dương chỉ khoảng 16-25 triệu đồng/m2. Thế nhưng theo khảo sát của batdongsan.com.vn, tới giữa năm 2019 giá chung cư khu vực này bỗng nhảy vọt lên mức 30-35 triệu đồng/m2. Thời điểm tháng 7-2020, nhiều dự án mới còn chào bán với giá 40-45 triệu đồng/m2, vượt cả mức giá tại một số quận, huyện ngoại thành của TP.HCM.

Ông Minh Dũng (quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết ông muốn tìm mua căn hộ nhưng giá nhà TP.HCM quá cao. Vì vậy, ông tìm đến các tỉnh lân cận như Bình Dương nhưng cũng “choáng” vì một số dự án giá cũng trên 40 triệu đồng/m2. “Nhiều dự án căn hộ có giá 2-3,8 tỉ đồng/căn, dưới 1,5 tỉ đồng rất khó kiếm” - ông Dũng nói.

Giá căn hộ ở Thuận An, Dĩ An hiện nay còn cao hơn giá chào bán tại khu tây và khu nam TP.HCM như quận 12, Bình Chánh, Bình Tân, Nhà Bè. Những khu vực này giá căn hộ mới chỉ 30-40 triệu đồng/m2.

Ông Nguyễn Thế Anh, một nhà đầu tư BĐS lâu năm tại đây, chia sẻ không phải toàn thị trường đất Bình Dương đều tăng giá. Giá đất tăng mạnh nhất là ở khu vực giáp ranh với TP.HCM như TP Dĩ An, Thuận An hay Thủ Dầu Một. Cụ thể, giá đất nền, nhà phố tăng khoảng 30%-40%, có vị trí tăng gấp đôi so với cách đây 2-3 năm.

Ví dụ, dự án nhà phố mở bán cuối năm 2018 được rao khoảng 20 triệu đồng/m2 thì đến năm 2019 đã lên 30-35 triệu đồng/m2. Sau khi có thông tin Dĩ An chính thức lên TP từ năm 2020 thì giá giao dịch còn tăng lên 40-45 triệu đồng/m2.

Hay như sản phẩm nhà phố giao thô tại thị xã Thuận An mở bán đầu năm 2019 có giá 65-70 triệu đồng/m2 thì nay đã tăng lên 72-75 triệu đồng/m2. Khu shophouse mặt tiền đường có mức giá gần 10 tỉ đồng/căn, tương ứng với mức giá đất 75-80 triệu đồng/m2.

“Điều đáng quan tâm là tất cả đều được thị trường hấp thụ lên đến trên 95% số lượng sản phẩm” - ông Thế Anh chia sẻ.



Nhiều chung cư cao cấp đã mọc lên ở các khu đô thị tại Bình Dương. Ảnh: QUANG HUY

Cẩn trọng nguy cơ chôn vốn

Ông Ngô Đức Sơn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần DRH Holdings, cho biết nguyên nhân giá BĐS tại đây biến động mạnh là do tỉnh này có kết nối tốt với hạ tầng giao thông, giáp ranh TP.HCM. Bên cạnh đó, Bình Dương đang có nhiều lợi thế về phát triển hạ tầng, lại là thủ phủ công nghiệp, thu hút nhiều lao động và chuyên gia nước ngoài đến làm việc, sinh sống. Do đó, nhu cầu nhà ở tại đây đang rất cao.

Nguyên nhân thứ hai là do Bình Dương điều chỉnh bảng giá đất tăng lên khoảng 30%-40% đã tác động đến giá nhà, đất trên thị trường.

“Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đã hết nguồn hàng để đầu tư tại TP.HCM nên buộc họ tìm kiếm dự án ở các tỉnh lân cận. Việc hàng loạt tập đoàn địa ốc đang và sẽ phát triển dự án tại đây và những thay đổi về hạ tầng giao thông là những yếu tố khiến nhà đầu tư kỳ vọng giá nhà, đất Bình Dương tăng cao” - ông Sơn nói.

TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia BĐS, cho rằng thông tin thị xã lên TP đã tác động tích cực đến giá nhà, đất. Chưa kể Bình Dương có lợi thế giáp ranh với TP.HCM, có tuyến đường Phạm Văn Đồng và quốc lộ 1A chạy qua, kết nối dễ dàng vào trung tâm TP.HCM và các tiện ích xã hội, khu vui chơi giải trí.

Tuy nhiên, việc thị xã lên TP chỉ là thay đổi về mặt hành chính, người mua cần phải xem rất nhiều yếu tố như dân số, mật độ dân số, GDP, cơ sở hạ tầng… Nhà đầu tư nên đầu tư bằng tiền nhàn rỗi, hạn chế đi vay, đầu tư dài hạn và nên lựa chọn dự án ở các khu vực đô thị hóa cao, đông dân cư, hạ tầng kết nối tốt.

“Nhà đầu tư cần chú trọng đến pháp lý của dự án trước khi quyết định xuống tiền nếu không muốn chôn vốn, gặp rủi ro. Người mua nên yêu cầu người môi giới, chủ đầu tư cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý của dự án như quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quy hoạch 1/500, văn bản của Sở Xây dựng cho phép bán nhà, sổ hồng... Sau đó mang giấy tờ liên hệ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để kiểm tra tính xác thực” - ông Nhân nói.