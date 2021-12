Trong đó, hưởng lợi nhiều nhất là thị trường bất động sản Đồng Xoài, Đồng Phú – những khu vực đang nhộn nhịp phát triển công nghiệp.

Thành phố Đồng Xoài đang lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư bất động sản.



Mở lối phát triển từ cao tốc Bình Dương – Đồng Phú – Đồng Xoài

Dự án đường cao tốc Bình Dương - Đồng Phú - Đồng Xoài có chiều dài 42 km, gồm 4 làn xe chạy với tốc độ 80 km/giờ, kết nối xuyên suốt từ TP.HCM đến Bình Dương, Bình Phước và Tây Nguyên. Khi hoàn thành trong năm 2021, đây sẽ là tuyến đường chiến lược, tạo sự phát triển mạnh mẽ cho huyện Đồng Phú nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung.

Chưa kể Bình Phước đang có kế hoạch đầu tư đến ba tuyến kết nối đường ĐT 741 với đường Bình Dương - Đồng Phú – Đồng Xoài để hình thành thế giao thông liên vùng, tạo lực hút phát triển cho các khu công nghiệp đang xây dựng tại thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú.

Từ khi khởi công vào năm 2017, đường cao tốc Bình Dương – Đồng Phú – Đồng Xoài đã sớm mang lại nhiều tín hiệu tích cực về thu hút đầu tư của Bình Phước. Hiện hai khu công nghiệp lâu đời ngay trung tâm thành phố Đồng Xoài là Đồng Xoài 1 và Đồng Xoài 2 đã lấp đầy, Bình Phước đang tiếp tục xây dựng thêm hai KCN Đồng Xoài 3 và Đồng Xoài 4. Trong khi đó, Đồng Phú cũng đang đứng trước tương lai tươi sáng với hàng loạt KCN và cụm công nghiệp hiện đại bắt đầu khởi động đầu tư. Nổi bật trong số đó là KCN Becamex Bình Phước 4.600 ha và khu liên hợp đô thị - công nghiệp – dịch vụ Becamex Đồng Phú lên đến 6.300 ha.

Công nghiệp đang dần trở thành thế mạnh của thành phố Đồng Xoài nói riêng, tỉnh Bình Phước nói chung.



Các KCN nói trên hứa hẹn sẽ đưa Bình Phước trở thành một “thế lực” mới về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị hóa tại khu vực phía Nam. Đặc biệt, theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Bình Phước chắc chắn sẽ trở thành điểm đến vô cùng hấp dẫn khi hệ thống hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện và lượng công nhân đổ đến làm việc lên đến hàng chục ngàn người làm phát sinh nhu cầu nhà ở.

Lực đẩy từ trục đường Tân Uyên – Phú Giáo – Đồng Xoài

Tháng 10 vừa qua, tỉnh Bình Dương đã khởi công tuyến đường tạo lực Tân Uyên – Phú Giáo – Đồng Xoài với chiều dài hơn 48 km, tổng vốn đầu tư 3.807 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Bình Dương, có tổng chiều dài tuyến hơn 48 km, rộng 6 làn xe, đi qua ba huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Đồng Xoài. Tuyến đường này gắn kết giao thông với các trục chính như ĐT746, ĐT741, ĐT750, ĐH502, Quốc lộ 13. Ngoài ra, dự án còn giúp rút ngắn khoảng di chuyển giữa các địa phương như khu công nghiệp Đất Cuốc, VSIP 3 của Bình Dương với Đồng Phú, Đồng Xoài của Bình Phước… tạo nên một vùng công nghiệp trọng điểm hàng đầu phía Nam.

Đáng chú ý, đường tạo lực Tân Uyên – Phú Giáo – Đồng Xoài sẽ kết nối trực tiếp với đường ĐT 741 thông qua tuyến cao tốc Bình Dương – Đồng Phú – Đồng Xoài. Đây là tuyến cao tốc huyết mạch thuộc dự án trọng điểm phía Đông của tỉnh Bình Phước và cũng là đòn bẩy phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

Với việc đầu tư dự án đường tạo lực Tân Uyên – Phú Giáo – Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và Bình Dương đều kỳ vọng sau khi đưa vào khai thác sẽ tạo thành trục liên kết nâng cao hiệu quả khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực, góp phần phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh. Bởi thời gian đi lại rút ngắn thì chi phí vận chuyển hàng hóa cũng sẽ giảm mạnh và Bình Dương, Bình Phước sẽ được kéo gần hơn với Đồng Nai, TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu, những thị trường dùng lớn nhất và sẵn có cảng biển, cảng hàng không quốc tế thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa.

Nhìn một cách tổng thể, với việc trải thảm đỏ thu hút đầu tư và phát triển mạnh mẽ hệ thống hạ tầng, Bình Phước, Bình Dương đang vươn lên trở thành một “thế lực” mới về sản xuất công nghiệp, thương mại và đô thị hóa. Như vậy, thị trường bất động sản sẽ được hưởng lợi lớn khi mặt bằng giá sắp tới sẽ tăng mạnh hơn nữa. Dư địa tăng giá của các thị trường như Đồng Xoài, Đồng Phú, Phú Giáo được cho là vẫn còn thấp hơn một nửa so với các đô thị như Thuận An hay Dĩ An trong khi tiềm năng không thua kém. Điều này lý giải vì sao một dòng vốn lớn đang được các nhà đầu tư ồ ạt đổ vào bất động sản những khu vực này.