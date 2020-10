Sau COVID-19: Nhiều căn hộ, nhà phố cho thuê ế ẩm

Giá mở bán căn hộ, nhà phố vẫn tăng Báo cáo thị trường BĐS quý III-2020 của JLL Việt Nam ghi nhận giá bán sơ cấp căn hộ trung bình tại TP.HCM đạt 2.423 USD/m2 (tương đương hơn 55,7 triệu đồng/m2), tăng 17% theo năm. Nhìn chung, các chủ đầu tư vẫn tiếp tục tăng giá trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung. Theo dự báo của JLL, quý IV dự kiến sẽ sôi động hơn với khoảng 8.000-10.000 căn hộ được chào bán, nâng tổng nguồn cung căn hộ cả năm 2020 đạt khoảng 20.000 căn. Tuy nhiên, số lượng này chỉ bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh cao 2017-2018 do tình hình vướng mắc pháp lý ở nhiều dự án chưa được tháo gỡ. Nhu cầu dự kiến sẽ ổn định hơn vào cuối năm. Giá bán sơ cấp phân khúc nhà liền thổ tiếp tục tăng lên 5.337 USD/m2 (tương đương khoảng 123 triệu đồng/m2) trong quý III, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái và 3,1% so với quý trước. JLL cho biết phân khúc này vẫn tăng giá, chủ yếu do sự gia nhập của các dự án mới với giá cao hơn trung bình cũng như sự tự tin từ các chủ đầu tư của những dự án tích hợp quy mô lớn.