Thời điểm cuối năm, thị trường xây dựng nhà cửa đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, kéo theo đó là thị hiếu xây, sửa nhà của khách hàng năm nay cũng có nhiều thay đổi. Xu hướng căn hộ sống xanh, an toàn cho sức khỏe được quan tâm hàng đầu.

Vẫn xây nhà nhưng chậm hơn

Dịch bệnh khiến người dân quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe. Ngay cả khi lựa chọn xây, sửa nhà thì tiêu chí về an toàn, đảm bảo sức khỏe cũng được đặt lên hàng đầu.

Dự định xây một ngôi nhà mới để dịch chuyển từ TP.HCM về quê, anh Mai Văn Sơn (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết trong thời gian dài cả gia đình đều không được ra khỏi nhà nên rất bí bách. Anh quyết định chọn mảnh đất ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) có diện tích 200 m² để xây một ngôi nhà gỗ.

“Sau dịch, tôi muốn di dời cuộc sống về quê. Mỗi tuần tôi cùng vợ đưa các con về quê để tận hưởng không khí trong lành, cùng trồng rau, nuôi cá. Để xây nhà trong thời điểm này, đối với nhiều người thì thật sự khó khăn nếu không có nguồn dự trữ sẵn” - anh Sơn nói.

Kiến trúc sư (KTS) trưởng Nguyễn Duy, Công ty Time Architects, cho biết sau thời gian ngưng thi công vì dịch, thị trường xây, sửa nhà đã khởi động lại nhưng chậm hơn do mọi kế hoạch đều bị ảnh hưởng bởi nhân lực và tài chính. Phần con người là khó khăn nhất, bên cạnh đó giá nguyên vật liệu sắt, thép tăng cao ảnh hưởng đến chi phí của cả công ty và khách hàng.

Theo KTS Nguyễn Duy, hiện nay có khoảng 20% khách hàng có tài chính tốt vẫn tìm đến và tiếp tục kế hoạch xây, sửa nhà đang dở dang trước đó, còn 80% khách hàng không thể tiến hành được. Về mặt thiết kế, mặc dù là thời điểm cuối năm nhưng đơn hàng vẫn ít ỏi, chủ yếu các dự án cải tạo và sửa chữa nhà, shop, căn hộ nhưng ở phân khúc không lớn.

Tương tự, KTS Võ Thế Duy, Công ty CTA | Creative Architects, cũng cho biết lượng đơn hàng vẫn có đều từ trong dịch do nhu cầu xây dựng vẫn có. Trong số này loại hình nhà phố thông thường có phần chững lại, các loại hình nhà ở nghỉ dưỡng, homestay, homefarm, nhà vườn đặc biệt tăng. Loại nhà phố thông thường giảm do giá cả tăng đột biến, tâm lý tích trữ ở các cá nhân, gia đình do lo lắng về dịch bệnh.

Còn theo Cát Mộc Group, đơn đặt hàng sau giãn cách so với cùng kỳ năm ngoái có tăng. Nếu năm tới dịch bệnh được khống chế thì dự kiến đơn đặt hàng có thể tăng trưởng hơn 200%. Nguyên nhân không giảm nhu cầu xây dựng nhà sau thời gian giãn cách vì đây là nhu cầu thực tế, vẫn luôn tồn tại.



Nhiều người chọn xu hướng xây nhà đơn giản hơn, hạn chế tình trạng xây kín sau giãn cách ở các tỉnh, TP. Ảnh: THU TRINH

Ưu tiên những thiết kế đơn giản

“Càng trong dịch bệnh, khách hàng càng mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn. Xu hướng thiết kế cũng thay đổi theo hướng gọn gàng nhất cho đời sống. Những người muốn xây nhà có kế hoạch tài chính rõ ràng, tìm đơn vị tư vấn thiết kế và thi công phù hợp. Trong thời điểm này, nhân công và nguyên vật liệu tăng cao thì cách tiếp cận phải thông minh thay cho cách truyền thống” - KTS trưởng Nguyễn Duy đánh giá.

KTS Võ Thế Duy cũng cho rằng xu hướng xây nhà thay đổi cách nhìn nhận về sự quan trọng của không gian sống. Các xu hướng xây dựng sẽ đơn giản hơn, hạn chế tình trạng xây kín chiếm nhiều diện tích, dành nhiều không gian cho sân vườn, khoảng trống để thông thoáng.

Nguyên nhân dẫn đến xu hướng trên là do tình hình kinh tế lẫn giá thành xây dựng tác động. Thứ hai là do khoảng thời gian ở nhà thời gian qua quá dài, đa số người dân chán ngán không gian đặc, bốn bức tường bê tông, ai cũng muốn không gian sống thoải mái, tốt hơn cho sức khỏe và tâm trạng.

KTS Duy đưa ra lời khuyên trong thời điểm này, khách hàng nhất định phải xác định kỹ nhu cầu sử dụng. Các đòi hỏi không cần thiết sẽ làm tăng chi phí không đáng có, nên dành nhiều không gian cho sân vườn, cây xanh. Quan trọng hơn nữa là dự trù khả năng tài chính do việc tăng giá của vật liệu xây dựng rất khó kiểm soát. Ngoài ra, khách hàng cần xem xét kỹ các nguồn vật liệu sẽ sử dụng cho ngôi nhà tương lai vì nguồn hàng sau dịch không còn đều và đủ như trước.

Cuối cùng, gia chủ nên thỏa thuận rõ ràng các điều khoản về trường hợp bất khả kháng như dịch bệnh với bên đối tác thi công để tránh rắc rối sau này.

Ngoài những xu hướng trên, theo ông Phạm Thanh Truyền, Tổng giám đốc Công ty Cát Mộc Group, hiện nay mọi người bắt đầu chuyển đổi từ chung cư ra vùng ven làm nhà vườn nhiều hơn. Các gia đình có điều kiện muốn chọn khu ở riêng biệt, độc lập trong các khu quy hoạch mới, nhà cách nhà không liền kề.

“Muốn đầu tư tổ ấm mới an toàn, hai vấn đề thông gió và ánh sáng luôn cần được ưu tiên. Không gian sống càng gắn kết thiên nhiên càng tốt” - ông Truyền nói.

COVID-19 góp phần thúc đẩy xu hướng sống xanh Một chuyên gia về kiến trúc cho biết những tác động của dịch COVID-19 đã góp phần thúc đẩy xu hướng sống xanh, hướng đến các căn nhà diện tích rộng rãi, không gian sống gần gũi với thiên nhiên, tách biệt với trung tâm đô thị đông đúc. Xu hướng sống xanh còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới khi con người quan tâm nhiều hơn đến không gian sống, yếu tố sức khỏe cũng như thói quen làm việc online đang ngày càng phổ biến.