TP.HCM tìm ‘thuốc’ trị tranh chấp nhà chung cư

Nhiều lần hứa hẹn vẫn chưa thực hiện Trao đổi với PV, đại diện Công ty CP Đầu tư và phát triển BĐS An Gia cho biết CĐT đã có cuộc họp với cư dân vào tuần trước và cho biết họ đang nỗ lực bằng mọi giá để ra sổ bàn giao cho dân. Theo CĐT, năm 2015 An Gia nhận chuyển nhượng lại dự án The Star từ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình (Công ty Tân Bình), khi đó công ty này đã đóng tiền sử dụng đất cho toàn thể dự án. Hợp đồng giữa An Gia và Công ty Tân Bình quy định Công ty Tân Bình phải có trách nhiệm sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho An Gia. Công ty Tân Bình cũng có trách nhiệm hoàn thành mọi thủ tục pháp lý cũng như nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, quá tiến độ cam kết, Công ty Tân Bình nhiều lần hứa hẹn xử lý vấn đề nêu trên nhưng vẫn chưa thực hiện. Tương tự, lãnh đạo Công ty CP Nhà Mơ cũng cho biết đã có cuộc họp với cư dân, cam kết tiến độ làm sổ hồng cho người dân và đã được cư dân chấp thuận tiến độ đó.