Từ Cocobay Đà Nẵng ‘vỡ trận’ tới giải pháp cứu condotel

Thị trường condotel Khánh Hòa đang tuột dốc Theo một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, hiện tỉnh này có hơn 30 dự án có condotel với gần 30.000 căn hộ du lịch. Đây cũng là địa phương có số lượng condotel nhiều nhất cả nước. Đến nay toàn tỉnh đã có hơn 13.000 căn hộ condotel mở bán ra thị trường. Các dự án condotel phát triển bùng nổ ở Khánh Hòa trong năm 2017 nhưng từ cuối năm 2018 đến nay, các dự án chững lại, thậm chí nhiều CĐT đang tìm cách điều chỉnh dự án theo hướng khác. “Trước đây, đối với các dự án có condotel, tỉnh cho thuê đất có mục đích sử dụng là đất ở không hình thành đơn vị ở. Trong khi đó, Chính phủ chưa có chủ trương về loại hình sử dụng đất này, các bộ TN&MT, Xây dựng cũng chưa thể giải quyết. Do đó, hiện nay nhiều dự án condotel chưa thể hoàn thiện về thủ tục pháp lý. Hơn nữa, đến nay chưa có luật nào điều chỉnh loại hình condotel nên cơ quan quản lý cũng lúng túng” - vị phó giám đốc sở thông tin. Theo một lãnh đạo Hiệp hội Môi giới BĐS tỉnh Khánh Hòa, lượng giao dịch condotel tại tỉnh này trong năm nay suy giảm chưa từng có. Trong nửa đầu năm 2019, số condotel ở Nha Trang bán ra chưa được 200 căn. Đến những tháng cuối năm, hầu hết giao dịch condotel đều không thành công. “Thiếu tính pháp lý là lý do chính khiến các nhà đầu tư e ngại đối với loại hình condotel. Hiện nay chỉ có các chủ dự án đưa ra các cam kết đối với các nhà đầu tư thứ cấp. Ngược lại, nhà đầu tư thứ cấp cũng là người mua, hầu như không có một công cụ pháp lý hay chế tài nào để ràng buộc trở lại. Ngay cả quyền sở hữu thì mỗi dự án cũng khác nhau. Khi xảy ra tranh chấp thì chưa có luật điều chỉnh” - vị phó chủ tịch hiệp hội nói. Có nghịch lý là dù lượng giao dịch condotel ngày càng lao dốc nhưng các chủ dự án vẫn đưa ra cam kết tỉ lệ lợi nhuận khá cao. Mới đây dự án condotel Peninsula Nha Trang chào bán rầm rộ với cam kết lợi nhuận năm năm đầu là 10% giá trị căn hộ/năm. Dự án condotel Beau Rivage Nha Trang cũng cam kết lợi nhuận theo bậc thang tăng qua các năm. Từ năm thứ nhất đến năm thứ năm là 8%/năm, các năm sau mỗi năm tăng thêm 1%. Đồng thời CĐT cam kết mua lại căn hộ sau năm năm với tỉ lệ tăng 20% và tăng 50% sau 10 năm so với giá bán. Theo Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, từ năm 2018 đến nay, số lượng phòng lưu trú ở Khánh Hòa tăng đột biến thêm trên 15.000 phòng nên công suất sử dụng phòng giảm mạnh, chỉ 54%-60%. Chính số lượng phòng tăng đột biến nên nhiều khách sạn, condotel phải tự giảm giá sâu để thu hút khách, ảnh hưởng nặng đến doanh thu.