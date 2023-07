Bắt gặp mẫu SUV lạ trên đường phố Hà Nội

(PLO)- Mới đây, người dân Hà Nội tình cờ bắt gặp một mẫu xe mới lạ trên đường. Giới thạo tin cho rằng, đây chính là chiếc xe Haval H6 Hybird sắp ra mắt tại Việt Nam trong tháng 8 như hãng đã công bố.

Haval H6 lạ mà quen, chiếc xe chưa từng xuất hiện trên đường phố Việt Nam nhưng trước đó đã được hãng hé lộ rất nhiều hình ảnh và thông tin trên fanpage của hãng. Vì vậy, vừa bắt gặp mẫu xe SUV lạ trên đường, mặc dù được che chắn kỹ càng nhưng các tín đồ mê xe đã nhận ra ngay đây chính là chiếc xe Haval H6 sắp ra mắt tại Việt Nam phiên bản Hybrid 2023, xăng lai điện.

Vào fanpage hãng để kiểm chứng thông tin thì được biết, hãng đang tổ chức chương trình lái thử để khách hàng cùng trải nghiệm những tính năng vượt trội trên siêu phẩm Haval H6 này.

Ngoài ra, trên fanpage của hãng Haval Việt Nam cũng dần hé lộ các thông tin về thiết kế, ngoại thất, nội thất, tính năng an toàn cũng như vận hành của chiếc xe Haval H6 Hybrid.

Haval H6 được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, Haval H6 sở hữu các kích thước dài, rộng và cao lần lượt là 4.653 x 1.886 x 1.730 mm, chiều dài cơ sở 2.738 mm và chiều cao gầm 175 mm, xứng đáng là chiếc SUV rộng rãi nhất so với các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV hạng C; đôi khi thậm chí khiến nhiều người lầm tưởng rằng mẫu xe này thuộc phân khúc SUV hạng D vì kích thước bề thế của nó.

Mang vẻ đẹp của thiết kế dành cho tương lai, Haval H6 Hybrid nổi bật với điểm nhấn vòng eo thon gọn hai bên thân xe như một dây cung đã sẵn sàng rời cung, kết hợp cùng bánh trước và bánh sau với lazang hợp kim 19inch đa chấu khỏe khoắn, đậm chất thể thao làm cho thân xe toát lên sự mạnh mẽ cá tính ngay từ cái nhìn đầu tiên. Haval H6 HEV được áp dụng tỷ lệ vàng trong thiết kế ô tô khiến cho mỗi góc cạnh đều thể hiện sự ấn tượng. Tỷ lệ vàng được đặc biệt được thể hiện rõ nét ở cả hai mặt của xe. Thiết kế hoàn hảo với từng đường nét và đường cong tinh tế, mỗi đường nét đều thể hiện sức mạnh. Nhìn từ các phía khác nhau, tỷ lệ thân xe hài hòa, vẻ đẹp đối xứng.

Nội thất trong xe được bọc da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Cốp điện thông minh hỗ trợ 4 phương pháp để điều khiển: Chìa khóa từ xa của xe; Phía sau đuôi xe; Trên nút điều khiển ngồi trong xe; Cảm biến đá chân là một tiện nghi cực kỳ hữu ích trên xe Haval H6 Hybrid khi chủ xe bê vác đồ nặng bằng hai tay.

Haval H6 Hybrid sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh Panorama lớn với kích thước 1364 * 870mm tạo cho người ngồi trong xe cảm giác không gian được mở rộng tối đa, kết hợp với hệ thống điều hòa có khả năng lọc không khí và tạo i-on âm đem lại cảm giác thư thái, thoải mái và dễ chịu cho người sử dụng.

Xe có khá nhiều tính năng thông minh hỗ trợ người lái như: phanh khẩn cấp, camera 360 độ, lùi xe tự động, tích hợp đỗ xe thông minh, cảm biến va chạm… Ngay từ bây giờ đã có rất nhiều khách hàng đăng ký lái thử để có những khám phá và trải nghiệm Haval H6 Hybird chân thật nhất.

Với thiết kế trẻ, đẹp, cá tính, hiện đại, tỷ lệ vàng cân đối, nội thất mang vẻ đẹp của công nghệ tương lai cùng với khả năng vận hành mạnh mẽ động cơ xăng 1.5L Turbo kết hợp với motor điện sinh ra tổng công suất cực đại 243 PS (mã lực) và mô men xoắn cực đại 530 Nm, Haval H6 Hybird xứng đáng là chiếc xe được người tiêu dùng Việt tìm kiếm và mong chờ nhiều nhất trong những ngày cuối năm 2023.

N.K