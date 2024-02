Ngày 7-2, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, Long An đã thưởng nóng cho tập thể Công an huyện Cần Giuộc và Công an xã Long Phụng có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá án nhanh vụ giết người xảy ra tại ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc Nguyễn Anh Đức khen thưởng tập thể Công an huyện Cần Giuộc và công an xã Long Phụng. Ảnh: CA

Trước đó, vào lúc 6 giờ ngày 5-2, tại ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc xảy ra vụ án mạng khiến nam thanh niên tên ĐTC (26 tuổi) tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Cần Giuộc phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra, truy xét nghi phạm.

Hiện trường vụ án Thạch Thị Ngọc Tiên đâm người tình tử vong. Ảnh: CTV

Đến 10 giờ cùng ngày, Cảnh sát đã bắt được nghi phạm Thạch Thị Ngọc Tiên (34 tuổi, ngụ ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) đang lẩn trốn tại quê nhà.

Qua khai thác ban đầu, Tiên khai nhận có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân và sống như vợ chồng. Tuy nhiên, gần đây xảy ra mâu thuẩn, cự cãi do liên quan vay nợ. Sau khi đòi không được nợ và xảy ra cự cãi, trong lúc giằng co Tiên đã cầm dao đâm người tình tử vong rồi bỏ trốn về quê.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc tặng quà, chúc tết Đảng ủy, BCH Công an huyện. Ảnh: CA

Để kịp thời động viên khích lệ tinh thần của lực lượng khám phá án nhanh vụ giết người, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc thưởng nóng số tiền 15 triệu đồng cho tập thể Công an huyện và Công an xã Long Phụng có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá án.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức đã gửi lời thăm hỏi, tặng quà, chúc tết tới tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện và gia đình nhiều sức khỏe, thắng lợi mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông để nhân dân vui xuân đón Tết an lành, hạnh phúc.

