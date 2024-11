Bầu cử Mỹ 2024: Sự trở lại lịch sử của ông Trump 07/11/2024 07:46

Đêm 5-11, rạng sáng 6-11 (giờ Mỹ), các hãng thông tấn lớn của Mỹ như CNN, Fox News, The New York Times... dẫn kết quả kiểm phiếu tại các bang cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump (ứng viên đảng Cộng hòa) vượt qua Phó Tổng thống Kamala Harris (ứng viên đảng Dân chủ) để trở thành tổng thống Mỹ thứ 47 với kết quả thuyết phục. Ngoài ra, đảng Cộng hòa cũng giành chiến thắng áp đảo tại lưỡng viện.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại TP West Palm Beach, bang Florida (Mỹ) ngày 6-11 sau thông tin ông thắng cử. Ảnh: REUTERS

“Làn sóng đỏ” phủ từ Nhà Trắng đến điện Capitol

Theo thông tin của tờ The New York Times, tính đến 6 giờ 30 ngày 6-11 (giờ Mỹ), cựu Tổng thống Trump đã giành được 277 phiếu đại cử tri, 71.070.414 phiếu phổ thông (chiếm 51% số phiếu đã kiểm). Ngoạn mục hơn, ông Trump được cho là giành chiến thắng ở cả bảy bang chiến trường của cuộc bầu cử năm nay.

Bà Harris giành được 224 phiếu đại cử tri, 66.153.333 phiếu phổ thông (chiếm 47,5% số phiếu đã kiểm).Dù chưa có kết quả chính thức, The New York Times dự đoán ông Trump sẽ nhận được 286-312 phiếu đại cử tri sau khi tất cả các bang công bố kết quả kiểm phiếu.

Theo đài Fox News, chiến thắng chung cuộc của ông Trump được ấn định bằng chiến thắng tại bang Wisconsin - tiểu bang chiến trường có 10 phiếu đại cử tri mà ông đã thua Tổng thống Joe Biden sít sao vào năm 2020.

Trước đó, hai bang chiến trường khác góp phần vào chiến thắng của ông Trump là North Carolina và Georgia. Đáng chú ý, ứng viên của đảng Cộng hòa đã có chiến thắng tại bang chiến trường quan trọng hàng đầu là Pennsylvania khi vượt qua bà Harris với hơn 189.000 phiếu bầu.

Ngoài ra, các dự đoán cho thấy cựu tổng thống cũng dẫn trước tại bang chiến trường Michigan sau khi bang này kiểm 95% phiếu bầu. Như vậy, “bức tường xanh” (Pennsylvania, Michigan, Wisconsin) mà ông Biden dựng nên vào năm 2020 chính thức bị xuyên thủng.

Những kết quả này gây bất ngờ cho những người theo dõi bầu cử Mỹ khi trước đó các cuộc thăm dò đều cho thấy hai ứng viên bám đuổi rất sát sao ở các bang chiến trường.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vận động tranh cử hồi tháng 11. Ảnh: THE CAP TIMES

Với chiến thắng này, ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên giành được nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp kể từ chiến thắng của Tổng thống Grover Cleveland năm 1892. Ngoài ra, ông Trump cũng trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên trong hai thập niên qua thắng cả phiếu đại cử tri và phiếu phổ thông.

Trong kỳ bầu cử lần này, đảng Cộng hòa đã cho thấy sự trở mình đáng kinh ngạc khi ngoài việc giành được Nhà Trắng đảng này còn chiếm đa số tại Thượng viện (đang do đảng Dân chủ kiểm soát) và kéo dài khoảng cách, vốn rất mong manh (220-212), với đảng Dân chủ tại Hạ viện.

Cụ thể, theo The New York Times, đảng Cộng hòa đã giành được 52 ghế tại Thượng viện so với 42 ghế của đảng Dân chủ. Tại Hạ viện, đến rạng sáng 6-11, đảng Cộng hòa giữ 197 ghế so với 177 ghế của phe Dân chủ.

Kiểm phiếu bầu ở TP Milwaukee, bang Wisconsin tối 5-11. Ảnh: REUTERS

Với kết quả hiện tại, ông Trump sẽ nhận được sự ủng hộ vững chắc từ Quốc hội cho các chương trình nghị sự của ông tại Nhà Trắng.

Đây sẽ là lần thứ hai ông Trump có được sự đoàn kết như vậy. Vào năm 2017, ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống với Hạ viện và Thượng viện đều do đảng Cộng hòa kiểm soát.

“Tôi kêu gọi mọi công dân trên khắp đất nước. Đã đến lúc chúng ta phải quên đi những chia rẽ trong bốn năm qua. Đã đến lúc đoàn kết lại... Thành công đưa chúng ta lại gần nhau hơn” - ông Trump kêu gọi cử tri Mỹ vào rạng sáng 6-11.

“Đây sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ”

Rạng sáng 6-11 (giờ bang Florida, Mỹ), cựu Tổng thống Trump có bài phát biểu trước đông đảo người ủng hộ tại TP West Palm Beach (Florida).

“Tôi muốn nói cảm ơn đến tất cả các bạn về sự kiện tuyệt vời này, một sự kiện chưa từng có ai được chứng kiến trước đây. Đây là sự kiện chính trị lớn nhất nước Mỹ trong mọi thời đại. Và giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu giúp đất nước của chúng ta hồi phục vì đất nước của chúng ta đang cầu cứu” - ông Trump nói.

“Chúng ta sẽ sửa chữa vấn đề biên giới, sửa chữa mọi thứ ở đất nước của chúng ta. Chúng ta đã làm nên lịch sử và lý do cho dấu mốc lịch sử này là chúng ta vươn lên từ cái mà người khác nói là viển vông. Nhưng rõ ràng là chúng ta đã làm được. Hãy nhìn xem” - ông Trump nói thêm.

Ông Trump nhấn mạnh cam kết sẽ chiến đấu vì “bạn, gia đình bạn và tương lai của bạn”, trong sự reo hò của cử tri ủng hộ ông ở Florida. “Tôi sẽ chiến đấu vì các bạn mỗi ngày trên từng hơi thở. Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta mang lại một nước Mỹ hùng mạnh, an toàn và thịnh vượng mà con cái chúng ta xứng đáng có được và các bạn xứng đáng được hưởng. Đây sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ, là chiến thắng tuyệt vời của người dân Mỹ và nó cho phép chúng ta làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” - ông Trump tuyên bố.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại TP West Palm Beach, bang Florida (Mỹ) ngày 6-11 sau thông tin ông thắng cử. Ảnh: REUTERS

Ông Trump kết thúc bài phát biểu sau khoảng 25 phút bằng những cam kết trong nhiệm kỳ thứ hai và kỳ vọng rằng chiến thắng của ông sẽ giúp nước Mỹ đoàn kết lại.

Phần mình, Phó Tổng thống Harris không phát biểu trước những người ủng hộ trong tối bầu cử nhưng dự kiến ​​sẽ phát biểu vào ngày hôm sau (ngày 6-11 giờ Mỹ), ông Cedric Richmond - đồng Chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết.

“Chúng ta vẫn còn phiếu bầu để kiểm. Chúng ta vẫn còn những tiểu bang chưa được gọi tên” - ông Cedric Richmond nói. Ông Richmond cho biết đội ngũ tranh cử sẽ tiếp tục đấu tranh “để đảm bảo rằng mọi lá phiếu đều được tính. Rằng mọi tiếng nói đều được nói ra”.

Trước đó, các quan chức phụ trách chiến dịch tranh cử của bà Harris cho rằng có thể mất nhiều ngày để tuyên bố người chiến thắng trong cuộc đua giành chức tổng thống và họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài trong nhiều tuần, bất kể kết quả ra sao.

Với một cuộc đua sát sao dự kiến ​​sẽ làm tăng khả năng xảy ra các thách thức pháp lý, đội ngũ bà Harris đã nói với các nhà tài trợ rằng hãy chuẩn bị cho “4-6 tuần mà mọi người sẽ kiện tụng lẫn nhau”.•