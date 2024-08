“Bây giờ nhiều khi thi vào đại học còn dễ hơn rất nhiều so với tuyển sinh vào lớp 10, lớp 6...” 19/08/2024 22:53

Chiều 19-8, tiếp tục phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7.

Góp ý cho báo cáo của Ban Dân nguyện, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải “bổ sung một nội dung chưa thấy có trong phần tình hình chung về kiến nghị cử tri”.

Quá nhiều phương án tuyển sinh, dẫn đến khó khăn trong lựa chọn

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, tháng 7 diễn ra sự kiện rất quan trọng là kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào đại học.

Qua phương tiện thông tin đại chúng, bà thấy tuyển sinh vào đại học rất tốt, tạo nhiều cơ hội cho người học tiếp cận với giáo dục đại học từ các trường tốt đến những trường Top đầu.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: PHẠM THẮNG

Tuy nhiên, Trưởng ban Công tác đại biểu cho hay cử tri phản ánh hiện có quá nhiều phương án tuyển sinh, dẫn đến học sinh rất khó khăn trong lựa chọn.

“Việc này khác hẳn với anh em chúng ta ngày xưa, thi khối A, khối B, khối C, thi vào trường có điểm chuẩn rất rõ ràng”- bà Hải nói.

Không chỉ vậy, bà Hải lưu ý còn có hiện tượng xét tuyển từ rất sớm, thậm chí trước thi tốt nghiệp một học kỳ. Điều này dẫn đến có trường khi chưa tổ chức tuyển sinh, chưa tổ chức thi đã gần như đạt số tuyển sinh, nên điểm thi vào rất cao.

“Ví dụ định tuyển 100 cháu thì đã xét được 80 cháu rồi, chỉ để thi 20 cháu”- Trưởng Ban Công tác đại biểu nêu và cho rằng cần phải có những kiến nghị, yêu cầu Bộ GD&ĐT nghiên cứu.

“Các trường tính tự chủ rất cao trong việc tuyển sinh nhưng không có nghĩa họ muốn làm gì cũng được, phải có những chế tài, giám sát để làm sao thu hút được học sinh giỏi, tốt, đảm bảo không chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng”- bà Nguyễn Thanh Hải nêu quan điểm.

Nội dung này, theo bà Hải, cần phải phản ánh trong báo cáo dân nguyện. “Cử tri nói rằng nhiều khi bây giờ thi vào đại học còn dễ hơn rất nhiều so với tuyển sinh vào lớp 10, lớp 6, lớp 1”- vẫn lời bà Hải..

Ở vị trí điều hành, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh hiện dư luận Nhân dân rất băn khoăn về chất lượng tuyển sinh, cơ hội cho thí sinh thi tuyển, khi xét tuyển đã hết chỉ tiêu.

Ông cho hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung vào báo cáo về kỳ thi tuyển sinh đại học; việc có nhiều phương án tuyển sinh đặt ra yêu cầu chất lượng như thế nào, nhất là tuyển sinh qua xét tuyển và giải quyết giữa xét tuyển với thi tuyển.

“Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT rà soát các phương án tuyển sinh đại học và có báo cáo. Đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ cụ thể vấn đề này để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đề nghị anh Vinh (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh - PV) tổ chức phiên giải trình nếu giải thích không rõ”- ông Trần Quang Phương nói.

Cảnh sát giao thông đã xử lý gần 65.500 trường hợp học sinh vi phạm

Một nội dung đáng chú ý khác, tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm cho hay tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp.

Ông Lâm đặc biệt lưu ý hiện tượng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học bằng phương tiện xe máy điện, xe máy, xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, kéo đẩy xe khác, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

“Tình trạng điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe đang diễn ra khá phổ biến, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông”- Thứ trưởng Bộ Công an nhận định.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm. Ảnh: PHẠM THẮNG

Ông Nguyễn Ngọc Lâm thông tin từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý gần 65.500 trường hợp học sinh vi phạm, trong đó gần 18.330 trường hợp vi phạm khi điều khiển phương tiện xe máy điện, gần 29.000 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Thống kê tháng 7-2024, các vụ tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh liên quan đến xe đạp điện có 104 phương tiện, chiếm gần 4,4%; xảy ra 102 vụ tai nạn giao thông, chiếm gần 8%; làm chết 29 người, bị thương 101 người.

Cạnh đó, một số bậc cha mẹ học sinh chưa gương mẫu nêu gương, chưa nhận thức được việc giáo dục con em mình chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi thiết thực nhằm bảo vệ tính mạng của con em mình, tài sản của gia đình và lợi ích chung của toàn xã hội.

“Nhiều người còn giao phương tiện cho con em điều khiển khi chưa đủ điều kiện”- theo Thứ trưởng Bộ Công an.

Để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi về trật tự, an toàn giao thông đối với những trường hợp sử dụng xe máy điện là học sinh, ông Lâm cho hay Bộ Công an đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, Bộ đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối .với các trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy, nhất là xe máy điện vi phạm về trật tự, an toàn giao thông…

Bên cạnh việc tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ đã triển khai nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông, đội thanh niên tình nguyện, đội cờ đỏ tại các khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm, tạo thói quen chấp hành quy định pháp luật về giao thông tại cổng trường cho học sinh và phụ huynh học sinh…