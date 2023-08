Bến Tre: Bãi rác An Hiệp cơ bản khắc phục được ô nhiễm

Ngày 17-8 UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả khắc phục sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri.

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bến Tre, đến nay kết quả khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp đạt hiệu quả, giảm hơn 95% mức độ ô nhiễm.

Cụ thể đơn vị chức năng đã hoàn thành phủ đạt 20.700m2 (100% diện tích rác đã được phủ bạt), nâng cấp tường rào bằng lưới rào B40, đã giảm mùi hôi, nước rỉ rác không còn ngấm ra ngoài, khắc phục xong rác phát tán ra môi trường xung quanh.

Đồng thời đã thực hiện gia cố chống thấm chân tường rào bao quanh bãi rác với chiều dài 255m/255m; thường xuyên phun xịt chế phẩm sinh học, hóa chất trong khu vực bãi rác để xử lý mùi hôi, ruồi, côn trùng.

Đến nay cơ bản bãi rác An Hiệp đã khắc phục được ô nhiễm và sẽ thực hiện phương án tiếp nhận rác của tỉnh sau ngày 19-8-2023.

Ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bến Tre xác định, việc mở lại bãi rác An Hiệp để tiếp nhận, xử lý rác thải của tỉnh và của huyện Ba Tri là giải pháp duy nhất, không còn giải pháp nào khác tốt hơn trong khi chờ nhà máy xử lý rác thải Bến Tre tái đầu tư đi vào hoạt động trở lại, dự kiến vào năm 2026.

Hướng tới ngành chức năng của tỉnh sẽ khẩn trương xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại bãi rác An Hiệp (dự kiến công suất 30m3/ngày đêm) để xử lý nước rỉ rác đạt theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải ra môi trường bên ngoài; dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ mở rộng thêm 3 ha diện tích bãi rác tăng khả năng tiếp nhận, xử lý rác thải; tạo vùng đệm bằng cách trồng cây xanh hạn chế tác động của bãi rác đến cuộc sống người dân xung quanh.

Về lâu dài, tỉnh cũng đang kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải An Hiệp bằng công nghệ xử lý hiện đại, thân thiện môi trường, hạn chế tác động xấu đến môi trường và sức khỏe người dân.

Ông Bùi Minh Tuấn, cũng cho hay, sau ngày 19-8 việc đưa rác của TP Bến Tre và huyện Châu Thành lưu chứa tại nhà máy rác của tỉnh không còn đủ điều kiện.

“Vì vậy sau ngày 19-8 vận chuyển rác thải của tỉnh về bãi rác An Hiệp là phương án duy nhất, hiện nay Sở TN&MT tỉnh đã khảo sát nhiều khu vực bãi rác của các huyện lân cận nhưng hầu hết các bãi rác ở các huyện đều đã quá tải. Còn khả năng tích rác tại nhà máy rác thải của tỉnh tối đa cũng chỉ 5 ngày tới và không thể kéo dài thêm nữa”- ông Tuấn nói.

Cũng theo lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh, song song với việc khắc phục ô nhiễm, suốt gần một tháng qua chính quyền địa phương và ngành chức năng huyện, tỉnh có nhiều đợt tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân xung quanh bãi rác An Hiệp. Đến nay còn 20 hộ chưa đồng thuận chủ trương đưa rác về bãi rác An Hiệp, người dân còn đề nghị di dời bãi rác.

Thời gian tới, các ngành, địa phương sẽ quyết liệt hơn nữa tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để người dân thấu hiểu, đồng tình và chia sẻ cùng với tỉnh. Cạnh đó UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp địa phương quan tâm thăm khám, kiểm tra tình trạng sức khỏe của người dân xung quanh bãi rác.

Trước đó, suốt hơn một tháng qua (kể từ ngày 15-7) hàng chục người dân ở xã An Hiệp và An Đức, huyện Ba Tri ngày đêm túc trực chặn xe rác không cho đưa rác vào bãi rác An Hiệp vì ô nhiễm.

Ngày 17-7, lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức đối thoại với hơn 80 người dân xã An Hiệp và An Đức và cam kết sẽ khẩn trương khắc phục ô nhiễm môi trường trong thời gian 1 tháng.

Trong thời gian ngưng tiếp nhận rác, khắc phục ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp, lượng rác thải của huyện Châu Thành và TP Bến Tre được vận chuyển và lưu chứa tạm thời tại nhà máy xử lý rác thải Bến Tre. Từ ngày 19-7 đến nay lượng rác thải được lưu giữ khoảng hơn 5.000 tấn. Thời gian lưu chứa tạm thời tại nhà máy xử lý rác thải đến hết ngày 19-8.

Riêng đối với huyện Ba Tri, từ ngày 15-7 đến nay, lượng rác thải của huyện Ba Tri khoảng 1.500 tấn, phần lớn rác được thu gom, lưu trữ tập trung tại sân vận động huyện, tại các điểm tập kết các xã và tồn đọng dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện gây ô nhiễm, ruồi, mùi hôi gây bức xúc người dân.

Ngày 23-7, UBND tỉnh Bến Tre đã công bố tình huống khẩn cấp tình hình sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp. Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng khẩn cấp khắc phục ngay sự cố môi trường, tiếp nhận lại rác thải, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.