Bến Tre khắc phục 80% ô nhiễm, dân vẫn chặn xe rác

(PLO)- Suốt 20 ngày qua, hàng chục người dân ở xã An Hiệp và An Đức, huyện Ba Tri (Bến Tre) vẫn túc trực ngày đêm ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp.

Sau 20 ngày chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp, dù các cơ quan chức năng khắc phục ô nhiễm đạt 80% và công tác khắc phục vẫn đang được tiếp tục triển khai, song đến 4-8, người dân ở xã An Hiệp và An Đức, huyện Ba Tri vẫn tiếp tục túc trực ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác vì cho rằng vẫn còn ô nhiễm.

Dân muốn đối thoại với chính quyền

Theo phản ánh của nhiều người dân ở xã An Hiệp, hiện nước rỉ rác từ bãi rác không còn rỉ ra ngoài theo bờ tường nhưng vẫn thẩm thấu dưới chân đất ra ngoài gây ô nhiễm nguồn nước trên sông nội đồng. Người dân không thể sử dụng nước sông cho sinh hoạt và chăn nuôi gia súc.

Đặc biệt, vào lúc 18 giờ ngày 1-8, người dân phát hiện nước thải rác đen ngòm được bơm từ bên trong bãi rác qua khe hở của chân tường xả ra kênh mương đào, nguồn nước thải này chảy thẳng ra sông Hàm Luông.

Ông Trần Tấn Đạt, người dân xã An Hiệp cho biết, quản lý bãi rác đặt hai máy bơm bên trong bãi rác bơm nước thải đen ngòm xả trực tiếp ra kênh mương đào, rồi chảy thẳng ra sông Hàm Luông luôn chứ không còn chảy rỉ từ từ như trước nữa.

Ông Huỳnh Văn Châu, người dân xã An Hiệp có nhà cạnh bãi rác cũng bức xúc nói, xưa nay gia đình ông sống dựa vào nghề nuôi tôm, hiện gia đình ông có hai vuông tôm liền kề cạnh bãi rác nhưng nguồn nước từ ao tôm đã bị ô nhiễm từ bãi rác khiến nước ao biến đổi màu. “Sắp tới gia đình tôi chuẩn bị xuống giống vụ tôm nhưng nước ô nhiễm từ bãi rác thẩm thấu vào ao ô nhiễm, tôi vô cùng lo lắng cho vụ tôm sắp tới sẽ bị thiệt hại”- ông Châu lo lắng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Dương Minh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri xác nhận là có xác nhận là đơn vị bãi rác có bơm nước ra bên ngoài nhưng đó là nước mưa chứ không phải nước thải từ bãi rác.

Người dân xã An Hiệp bày tỏ nguyện vọng, sau khi tỉnh khắc phục môi trường tại bãi rác An Hiệp xong, người dân được đối thoại với lãnh đạo tỉnh một lần nữa để giải tỏa hết những bức xúc của người dân về bãi rác này. “Xin tỉnh, huyện đừng đem rác về đây đổ nữa vì sẽ tiếp tục ô nhiễm gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống của người dân”- bà Phạm Thị Thúy, người dân xã An Hiệp bày tỏ.

Mở rộng bãi rác chờ tái cơ cấu nhà máy xử lý rác

Trước đó, ngày 3-8, ông Bùi Minh Tuấn giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bến Tre cho biết, đến nay công tác khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri đã đạt 80%.

Theo Sở TN&MT tỉnh Bến Tre, hiện đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, đã trám xong các vị trí tường bị hỏng nước rỉ ra ngoài. Nước trong bãi rác đã được bơm vào các ao chứa, nước trong bãi rác rút cạn nhiều hơn và giảm được mùi hôi, không còn nước rỉ rác thoát ra bên ngoài.

Đơn vị thi công cũng đang gom vén, san ủi rác đạt về độ cao phủ bạt được khoảng hơn 9.000m2 (với diện tích cần phủ bạt khoảng 1,4ha). Các hạng mục đào ao chứa rác vẫn tiếp tục khẩn trương thực hiện. Ông Tuấn cho biết, công tác khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 10-8.

Sau khi khắc phục xong sự cố môi trường tại bãi rác, tỉnh Bến Tre có chủ trương mở rộng bãi rác An Hiệp thêm 3ha để tiếp nhận rác, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời xem xét đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải rỉ rác (công suất 30m3/ngày đêm), lò đốt rác thải công suất 48 tấn/ngày.

Qua đó, nhằm giảm lượng rác chôn lấp để tiếp nhận rác của tỉnh khoảng 2 - 3 năm chờ hoàn thành tái cơ cấu nhà máy xử lý rác thải Bến Tre. Sau đó lò đốt rác, hệ thống xử lý nước thải này tiếp tục vận hành xử lý nước thải do bãi rác vẫn tiếp nhận xử lý rác thải của huyện.

Về giải pháp của tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh thống nhất thực hiện phương án tái cơ cấu, đầu tư nhà máy xử lý rác thải Bến Tre, chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Amaccao.

Đến đầu năm 2026 nhà máy rác hoàn thành đi vào hoạt động trở lại với công suất 650 tấn/ngày (công nghệ đốt điện), vốn đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng, tiếp nhận và xử lý rác thải trên địa bàn: TP Bến Tre, các huyện: Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách.