Bến Tre: Phát triển kinh tế, xã hội gắn với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(PLO)- Gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với nhiệm vụ quốc phòng an ninh và bảo vệ Tổ quốc là quan điểm nhất quán của Đảng.

Ngày 11-1, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được sau 10 năm Tỉnh ủy Bến Tre triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương tinh thần, nỗ lực, cố gắng quyết tâm cao của Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, nhân dân trong đó có lực lượng vũ trang tỉnh nhà làm nòng cốt đã góp phần làm tốt, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với nhiệm vụ quốc phòng an ninh và bảo vệ Tổ quốc; cũng như kết hợp hài hòa giữa kinh tế, quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, kết quả này ngày càng bền vững, tiến bộ và vững chắc hơn, đặc biệt trong chiến lược thực hiện 10 năm Bến Tre thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bến Tre cùng với cả nước cần nắm rõ, nghiên cứu kỹ các vấn đề, tình hình trong nước và thế giới để có giải pháp ứng phó linh hoạt, sáng tạo đề ra chiến lược bảo vệ Tổ quốc hài hòa với phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Ông cũng đề nghị ngoài làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các nhiệm vụ Quốc phòng, nhiệm vụ quân sự, nhiệm vụ an ninh thì cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa.

Công tác quán triệt phải được thực hiện thường xuyên, bền bỉ trong cả hệ thống chính trị từ cơ sở trở lên và tuyên truyền rộng rãi trong dân nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đối với tổ chức cơ sở Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, phải giữ vững lập trường chính trị tư tưởng, đạo đức cán bộ, chống suy thoái, nêu gương người đứng đầu; tăng cường lãnh đạo công tác phối hợp lực lượng vũ trang thực hiện việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng nhân dân vững chắc...

“Trong thời gian tới mong rằng các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Đồng Khởi anh hùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và góp phần làm nhiệm vụ xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.”- ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Qua 10 năm triển khai thực hiện NQTW8 khóa XI, việc phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre được tăng cường. Lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị gắn với phát triển KT - XH; chủ động tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề, vụ việc phức tạp nổi lên, những nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. KT - XH của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Việc lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện NQTW8 khoá XI, Chương trình hành động số 34-CTr/TU, ngày 6-2-2014 của Tỉnh ủy được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc; trong đó, tập trung làm rõ những mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, đối tượng, đối tác; phân tích sâu sắc những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc, những vấn đề mới về tư duy bảo vệ Tổ quốc, những yêu cầu, nhiệm vụ gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Nhận thức của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nâng lên. Trách nhiệm hành động bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện mạnh mẽ; đồng thuận cao với quan điểm, chủ trương, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

