Bệnh viện Răng hàm mặt hết thuốc tê, nguy cơ đóng cửa

Chiều 16-9, TS. Phạm Thanh Hà, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Răng hàm mặt Trung ương (Hà Nội) cho biết, tại BV có 2 nhóm thuốc sử dụng chính là thuốc kháng sinh và thuốc tê.

Với thuốc kháng sinh, quan điểm của BV là hạn chế tối đa, chỉ sử dụng khi cần thiết. Vì thế, trong thời gian qua BV không xảy ra tình trạng thiếu thuốc kháng sinh.

Với thuốc tê, ngoài sử dụng thuốc an toàn, nhân viên y tế cũng có nhiệm vụ làm thế nào để lựa chọn loại thuốc phù hợp nhất để thay thế loại thuốc đang dùng mà đã hết.

Ông Hà thông tin thêm nếu điều này xảy ra thì BV đứng trước nguy cơ cao phải đóng cửa. Lý do là bởi có tới 2/3 dịch vụ ngoại trú của BV sử dụng thuốc tê.

Với một số loại thuốc tê đã hết, BV phải thay thế bằng loại thuốc tê khác tính năng tương tự nhưng cũng rất khó.

Thuốc gây tê được chia làm 2 loại là chứa chất gây co mạch và chống gây co mạch. Loại thuốc tê có chứa chất gây co mạch có khả năng tê sâu hơn nhưng lại có nhược điểm là gây tăng huyết áp. Vì thế, người bệnh bị tăng huyết áp, tim mạch, nhịp tim nhanh không chỉ định dùng loại này.

“Nguyên nhân BV cạn kiệt thuốc tê là do giấy phép lưu hành thuốc tê của các công ty dược chưa được gia hạn, trong khi chỉ có 2-3 đơn vị nhập loại thuốc này về Việt Nam. Trên thế giới không có nhiều nhà sản xuất thuốc tê nên việc tìm sản phẩm thay thế cũng gặp nhiều thách thức” - ông Hà Nói.

Phó giám đốc BV Răng hàm mặt Trung ương giải thích thêm, thời gian để từ khi công ty đăng ký nhập cho đến khi về được Việt Nam thì phải mất đến 3-4 tháng. Lý do vì nhà máy sản xuất cho nước nào phải có kế hoạch trước chứ không thể lấy thuốc xuất sang nước khác bán cho Việt Nam được vì liên quan đến vấn đề nhãn mác, luật…

Trước đó, BV Bạch Mai cũng phản ánh đang thiếu thuốc giải độc. Nguyên nhân đây là các thuốc đặc biệt, hiếm, nhiều công ty không muốn nhập khẩu vì lợi nhuận thấp. Các BV cũng không thể dự trữ, trong khi thuốc lại có hạn sử dụng.

BV Bạch Mai đã kiến nghị Bộ Y tế thành lập kho dự trữ các thuốc hiếm. Lý do số lượng bệnh nhân cần điều trị rất ít nhưng vẫn cần phải có dự trữ thuốc sẵn sàng khi có ca bệnh. Cục Quản lý Dược mới có văn bản hướng dẫn BV Bạch Mai xác định nhu cầu, liên hệ với các cơ sở nhập khẩu để lập đơn hàng.