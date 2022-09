Bệnh viện tự chủ “đau đầu” vì máy mượn, giá thuốc trúng thầu

(PLO)-Đó là chương trình “Yêu lấy mình - CaReMe” giai đoạn 2022 - 2025 nhằm góp phần làm giảm gánh nặng do các bệnh không lây nhiễm (BKLN) tại Việt Nam.

(PLO)- Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành các văn bản thu hồi mẫu thuốc Levosum và tất cả lô thuốc sản xuất từ 2 lô nguyên liệu Methylprednisolone do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

28/09/2022 17:45

(PLO)- Cục C06 Bộ Công an đề nghị công an các tỉnh thành phản ứng nhanh chóng, kịp thời với các vụ việc gây rối an ninh trật tự xảy ra ở cơ sở y tế.