Benzema có mối thâm thù với đàn em Mbappe 16/12/2024 14:31

Tiền đạo Benzema không bầu chọn đàn em Mbappe cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp năm 2024 mà thay vào đó, ngôi sao của Al Ittihad đã bầu chọn Eduardo Camavinga cùng bộ đôi của Paris Saint-Germain (PSG) là Bradley Barcola và Warren Zaire-Emery khi tạp chí France Football tiết lộ thông tin chi tiết.

Trong một bản tin gây sốc khác, tờ báo nổi tiếng của Pháp L'Equipe tuyên bố rằng có sự thù địch sâu sắc giữa Benzema và đàn em Mbappe từ lâu. Kylian Mbappe hiện là người giữ chiếc áo số 9 mang tính biểu tượng của Karim Benzema tại Real Madrid. Bộ đôi này đã chia sẻ sân trong 14 trận khi chơi cho đội tuyển quốc gia Pháp, kết hợp ghi được sáu bàn thắng. Tuy nhiên, L'Equipe khẳng định Benzema không thích đàn em Mbappe và giữa họ không có mối quan hệ tốt.

Mbappe, 25 tuổi, có một khởi đầu khó khăn trong cuộc sống của mình với tư cách là một cầu thủ Real Madrid. Cho đến nay, anh đã ghi được 12 bàn thắng và có hai pha kiến ​​tạo trong 22 lần ra sân cho Los Blancos kể từ khi chuyển nhượng mùa hè miễn phí từ PSG.

Benzema không bỏ phiếu cho đàn em Mbappe do mối quan hệ không tốt giữa họ. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, Mbappe được kỳ vọng sẽ đủ sức khỏe để tham dự giải đấu Intercontinental Cup. Còn với Benzema đang chơi cho đội bóng khổng lồ của Saudi Pro League là Al Ittihad. Cầu thủ 36 tuổi này đã ghi được mười bàn thắng và có ba pha kiến ​​tạo trong 11 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa giải này.

Về danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Pháp năm 2024, không chỉ có Benzema, cựu tiền vệ Chelsea N’Golo Kante cũng không bầu chọn cho đàn em Mbappe. Lá phiếu của Kante chọn William Saliba, Joules Kounde và Eduardo Camavinga trong danh sách của mình. Mặc dù vậy, Mbappe vẫn giành chiến thắng với 56 điểm để đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Pháp lần thứ 4 trong sự nghiệp.

Trước đó, Mbappe từng nhận giải thưởng này vào các năm 2018, 2019 và 2023. Ngôi sao của Real Madrid đã vượt qua William Saliba (Arsenal), người đứng thứ hai với chỉ 5 điểm ít hơn. Vị trí thứ ba thuộc về thủ môn Mike Maignan của AC Milan.

Chân sút người Pháp chưa có phong độ cao như kỳ vọng ở Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Chiến thắng của Mbappe đến sau một mùa giải thành công cùng PSG. Tiền đạo người Pháp ghi 44 bàn và có 10 pha kiến tạo trong 48 trận trên mọi đấu trường. Anh cũng dẫn dắt tuyển Pháp lọt vào bán kết Euro 2024, đóng góp một bàn thắng và hai pha kiến tạo trước khi bị loại bởi nhà vô địch Tây Ban Nha.

Mùa hè vừa qua, Mbappe gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do và anh vẫn chưa đạt phong độ cao nhất so với tiêu chuẩn của mình. Mbappe đã không có mặt trong danh sách thi đấu của Real Madrid ở trận gặp Rayo Vallecano tại La Liga do tiền đạo này dính chấn thương cơ trong chiến thắng 3-2 trước Atalanta tại Champions League vào ngày 10-12. Trong trận đấu đó, anh mở tỷ số bằng một cú dứt điểm đẳng cấp ở phút thứ 10 nhưng sau đó buộc phải rời sân ở phút 35 và được thay bằng Rodrygo Goes.

Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti xác nhận chấn thương của Mbappe không nghiêm trọng. Theo dự kiến, Mbappe sẽ trở lại đội hình khi Real Madrid đối đầu với CLB Pachuca (Mexico) trong trận chung kết Cúp Liên lục địa vào ngày 18-12.