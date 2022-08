Bị bắt vì chở nam thiếu niên đi chỗ khác để đánh đập

Chiều 16-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (25 tuổi, ngụ xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Trước đó, Công an huyện Thăng Bình ra quyết định truy nã Tuấn về hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật. Tuấn bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12-5, Nguyễn Anh Tuấn cùng với hai người khác đến nhà anh Hoàng Quốc Tuấn (35 tuổi, ngụ xã Bình Quý) tìm người có tên Quắn Linh (không rõ lai lịch) để đánh.

Khi đến nơi, nhóm của Tuấn thấy Nguyễn Văn Tính (20 tuổi) và Dương M.H (15 tuổi, cùng ngụ xã Bình Tú) đang ngồi trong nhà thì xông vào đánh.

Phát hiện vụ việc, người dân ở gần đến đông nên nhóm của Tuấn bắt Tính và H. đưa lên xe chở đến nơi khác rồi tiếp tục đánh.

Sau đó, nhóm này chở Tính và H. về nhà trọ tại khu phố 5, thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) dàn cảnh nhậu, chụp ảnh rồi thả hai người này về.