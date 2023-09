Bị cấm bay 12 tháng do sử dụng giấy tờ không hợp lệ

Cục HKVN vừa ra quyết định cấm vận chuyển nữ hành khách LTH (thường trú tại Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) do đã có hành vi sử dụng giấy tờ nhân thân không do cơ quan có thẩm quyền cấp để làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực cách ly, đi chuyến bay VJ322 từ Phú Quốc đến TP.HCM.

Theo đó, vị khách này đã bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, đồng thời, bị cấm vận chuyển là 12 tháng (ngày 20-9-2023 đến hết ngày 19-9-2024) và kiểm tra trực quan bắt buộc sáu tháng tiếp theo.

Nhà chức trách hàng không yêu cầu các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển vị khách nói trên trong thời gian bị cấm vận chuyển.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc kiểm tra; đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân của hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời nữ hành khách LTH và kiểm tra trực quan bắt buộc theo thời hạn nêu trên.

Nữ hành khách bị cấm bay 12 tháng vì dùng giấy tờ giả (PLO)- Nữ hành khách bị cấm bay 12 tháng vì đã có hành vi sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực cách ly, lên máy bay.

PHONG ĐIỀN