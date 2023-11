Bị cấm chỉ đạo hai trận, HLV Kim Chi đâm đơn khiếu nại

Trọng tài chính Vũ Văn Điển bắt chính trong trận đấu giữa TP.HCM I và Than KSVN. Ảnh: TSB

Theo quyết định kỷ luật số 633/QĐ-LĐBĐVN, do Trưởng ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành ký và ban hành ngày 27-11, HLV Kim Chi đâm đơn khiếu nại do bị cấm chỉ đạo hai trận tại vòng 5 và 6 giải VĐQG vì “có hành vi cố tình làm cho trận đấu tạm thời bị gián đoạn giữa đội Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) và đội TP.HCM I”… diễn ra vào ngày 26-11.

Cùng với án cấm chỉ đạo hai trận tại vòng 5 và vòng 6 của giải đấu, HLV người Bến Tre – Kim Chi còn phải nộp phạt thêm 2,5 triệu đồng.

Lý giải về sự cố trên xảy ra phút 87, HLV Kim Chi đâm đơn khiếu nại: “Phút 87 khi trọng tài thổi phạt đền 11 m cho đội Than Khoáng Sản Việt Nam, tôi nhận thấy các cầu thủ đội TP.HCM I phản ứng quyết liệt quyết định của trọng tài chính và trong suốt trận đấu, rất nhiều tình huống tổ trọng tài đã nhận định gây bất lợi làm ức chế tinh thần của các cầu thủ đội bóng đá nữ TP.HCM I.

Bản thân tôi không muốn việc xung đột giữa cầu thủ hai đội xảy ra như năm 2018 trên sân Thống Nhất, nên tôi cần phải nhanh chóng ngăn chặn, chấn chỉnh thái độ thi đấu của các cầu thủ nhằm giúp các em bình tĩnh để tiếp tục thi đấu trở lại. Vì vậy, tôi đã yêu cầu các em cầu thủ vào khu vực kỹ thuật của đội TP.HCM I (các cầu thủ vẫn đứng trong sân) để nhắc nhở, động viên nhằm giúp các em bình tĩnh trở lại, cố gắng thi đấu để trận đấu tiếp tục tránh những hình ảnh không đẹp, gây ấn tượng xấu.

Sau trao đổi nhanh 3 phút, các em đội TP.HCM I tiếp tục vào sân thi đấu cho đến khi trận đấu kết thúc tốt đẹp”.

Dương Thị Vân (giữa) là cầu thủ đã bỏ lỡ cơ hội san hòa của Than KSVN sau quả 11 m.

Được biết phút 87 trận đấu vòng 4 giải bóng đá nữ VĐQG, trọng tài Vũ Văn Điển đã thổi penalty gây tranh trong tình huống Cù Thị Huỳnh Như va chạm với Nguyễn Thị Thúy của Than Khoáng Sản Việt Nam.

Tình huống Huỳnh Như phạm lỗi với Nguyễn Thị Thúy dẫn đến quả phạt đền.

Tuy nhiên ở pha thực hiện 11 m sau đó, tuyển thủ Dương Thị Vân đã không thể đánh bại “người hùng” World Cup bóng đá nữ Việt Nam – thủ môn Kim Thanh. Cú cản phá xuất sắc của Kim Thanh cũng gián tiếp giúp TP.HCM I thắng chung cuộc 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Huỳnh Như để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau bốn vòng đấu.

