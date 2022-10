Bị can trốn truy nã 31 năm về tội giết người bị bắt giữ

(PLO)- Sau khi vũ phu với vợ, Dần mang dao đi sát hại một người đàn ông rồi trốn truy nã.

Ngày 11-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng bắt, di lí Trần Văn Dần (60 tuổi)- trốn lệnh truy nã về tội giết người 31 năm qua, từ Đắk Lắk về Nghệ An.

Theo hồ sơ, năm 29 tuổi, Dần sống ở xã Thọ Hợp (huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An). Chiều 12-8-1991 sau khi đánh vợ vì mâu thuẫn tình cảm, Dần đến Xí nghiệp Liên hiệp thiếc Quỳ Hợp (Nghệ An) dùng dao nhọn tấn công vào vùng ngực một người đàn ông làm thủ kho tại Xí nghiệp.

Sau khi gây án, Dần không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà cầm dao bỏ trốn. Người đàn ông đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong trong đêm 12-8-1991.

Ngày 22-8-1991, Công an huyện Quỳ Hợp ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Dần về tội giết người.

Thời gian qua, Dần thay tên đổi họ, sống lang thang tại nhiều địa phương phía Nam rồi về sau sinh sống, làm thuê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đến năm 1997, sau khi tìm kiếm được chỗ ở, Dần lén lút trở về Nghệ An để đưa vợ con vào Đắk Lắk cư trú. Quá trình lẩn trốn, bị can thay đổi tên lót thành Trần Duy Dần.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Thọ Hợp (huyện Quỳ Hợp) và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ thành công Dần khi Dần đang cư trú tại xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk).

Đ.LAM