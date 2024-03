Bị công an Đồng Nai mời làm việc vì đăng thông tin sai sự thật trên Facebook 29/03/2024 12:13

Ngày 29- 3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông LXT (61 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo; đồng thời buộc gỡ bỏ các thông tin sai sự thật đã đăng tải trên không gian mạng.

Trước đó Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an TP Biên Hòa tiến hành rà soát, xác minh ông T là chủ một tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải các thông tin có nội dung sai sự thật, vu khống và xúc phạm danh dự, uy tín của các tổ chức, cá nhân.

Lực lượng chức năng làm việc với ông T. Ảnh: CA.

Làm việc với cơ quan công an, ông T đã thừa nhận bản thân do xem nhiều trang thông tin do các tổ chức phản động đăng tải trên mạng xã hội có nội dung xuyên tạc tình hình chính trị, xã hội tại Việt Nam nên dần phát sinh tư tưởng chống đối tiêu cực mà không nhận thức được tính nguy hiểm của hành vi sai phạm.

Ông T đã chấp hành quyết định xử lý và tự nguyện xoá bỏ các bài viết trên trang cá nhân, cam kết không tái phạm, tuyên truyền cho người thân bạn bè kiểm chứng, xác thực các thông tin trước khi đăng tải để tránh vi phạm pháp luật.