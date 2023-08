Bị đánh nứt sọ não giữa phố nhưng vẫn thành… bị cáo, tại sao?

(PLO)- Có lời nói qua lại do việc đậu xe ô tô trên đường, 3 người bị 5 người đánh gục tại chỗ; sau đó 3 người thành bị cáo trong vụ án gây rối...

Theo dự kiến, chiều 15-8, TAND TP Long Khánh (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử đối với 3 bị cáo gồm: Đào Duy Trường, Bùi Dưỡng, Phạm Minh Thắng (đều ngụ huyện Xuân Lộc) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, chiều 30-4-2022, Đào Duy Trường, Bùi Dưỡng, Phạm Minh Thắng cùng bạn tên Đại từ quán karaoke Hân Linh (phường Xuân An, TP Long Khánh) ra về.

Khi xe ô tô của Trường (chở Dưỡng, Thắng và Đại) đi ra thì bị vướng xe ôtô của Trần Anh Trung đang đậu phía trước. Trường phải lái xe lách qua nên hai bên cự cãi. Lúc này Trung gọi điện thoại kêu Trần Trung Tín đến.

Tín đến, dựng xe máy chặn trước đầu xe của Trường rồi xông vào đánh Trường. Trung dùng tay đấm vỡ gương chiếu hậu bên phải xe ô tô. Khi Trường bước xuống xe bị Tín cùng Thế Anh và Trung đấm, đá nhiều cái vào đầu, mặt làm Trường ngã gục xuống đường.

Thấy bạn bị đánh nên Dưỡng và Thắng xuống xe ô tô lao tới thì bị nhóm của Trung, Tín, Thế Anh, Trần Đức Huy (em trai của Tín) và Trần Hoàng bao vây đánh Thắng và Dưỡng khiến cả hai gục trên đường.

Sau đó, nhóm của Anh Trung bỏ đi; còn Trường, Dưỡng, Thắng thì được người đi đường đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định pháp y cho thấy Trường bị đánh 4 vết thương trên mặt, thương tích 8%; Thắng bị đánh gãy xương mũi, thương tích 9%; Dưỡng bị đánh xuất huyết não, nứt sọ não thái dương, thương tích 39%.

Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh và VKSND TP Long Khánh cho rằng các bị can Trường, Thắng và Dưỡng đánh nhau với nhóm Tín gây cản trở giao thông, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương, vì vậy đã ra quyết định khởi tố, truy tố các bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Ba bị can được tại ngoại.

Riêng nhóm của Trần Anh Trung đánh nhau gây thương tích 39% cho Dưỡng, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh đã khởi tố tội cố ý gây thương tích.

Bị đánh dã man trên phố Trao đổi với PLO, Đào Duy Trường, Bùi Dưỡng, Phạm Minh Thắng cho biết rất bất ngờ khi mình bị đánh dã man trên phố mà giờ lại trở thành bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng. Bùi Dưỡng cho biết anh không hề cãi cự một tiếng nào với nhóm của Trung Anh. Sự việc cũng đã video clip của người dân quay lại toàn bộ. Sau khi anh Trường bị tấn công thì anh và Thắng xuống xe thì bị nhóm của Trung Anh đánh gục tại chỗ. "Chúng tôi rất muốn lái xe đi nhưng bị nhóm của Trung Anh không cho đi rồi lao vào tấn công. Nếu không có chiếc xe máy của nhóm Trung Anh chặn đầu xe ô tô chúng tôi thì chắc không có sự việc gì xảy ra..." - Bùi Dưỡng nói.

