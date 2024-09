Bị ong 'tấn công' khi đi học về, 2 em học sinh đang nguy kịch, 1 em tử vong 17/09/2024 17:07

(PLO)- Bảy em học sinh ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị ong đốt khi đi từ trường về nhà. Hậu quả 1 em tử vong, 2 em đang nguy kịch, phải thở máy, lọc máu liên tục.

Ngày 17-9, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các y, BS đang tích cực cấp cứu, điều trị cho hai em học sinh XBG (8 tuổi) và XYT (12 tuổi)- cùng bị ong đốt hàng chục nốt khắp cơ thể.

Đoạn đường các em học sinh bị đàn ong tấn công.

Hai em G và T được chuyển từ huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) vượt gần 300km xuống BV Sản nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị sốc, suy gan, suy thận, suy hô hấp do bị ong đốt. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng cả hai em vẫn đang nguy kịch.

Theo BS Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng Khoa hồi sức tích cực chống độc, BV Sản nhi Nghệ An: "Cả hai bệnh nhi bị ong đất đốt nhiều nốt trên cơ thể nên tình trạng rất nguy kịch. Các em đang phải thở máy, lọc máu liên tục".

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn đến thăm hỏi, động viên các em học sinh bị ong đốt.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 chiều 13-9, em G và T cùng nhóm học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mường Típ 2 (xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) từ trường trở về nhà thì ong bay tới tấn công. Bảy em học sinh ngụ bản Huồi Khói (xã Mường Típ) bị ong tấn công rất nặng.

Người dân đã phát hiện và chạy đến xua đuổi đàn ong và đưa các em đến trạm y tế xã sơ cứu rồi các em được chuyển đi đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn. Do bị thương quá nặng, em XYS (10 tuổi, học lớp 5) đã tử vong sau đó, còn em G và T chuyển lên BV Sản nhi Nghệ An cấp cứu.

Thầy cô giáo, cán bộ chính quyền địa phương đã thăm viếng, bộ đội biên phòng đã đến động viên gia đình em S, thăm hỏi các em bị thương. Được biết, hoàn cảnh gia đình các em học sinh ở miền núi, đều khó khăn.