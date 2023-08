Bí thư Cần Thơ: Kiên quyết xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm, tư duy chậm đổi mới

(PLO)- Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, kiên quyết xử lý cán bộ đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, tư duy chậm đổi mới.

Ngày 5-8, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (gọi tắt Nghị quyết).

Ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội TP được quan tâm chỉ đạo, đổi mới và đạt hiệu quả cao hơn.

Kinh tế tăng trưởng khá, 7/20 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ đề ra. Trong đó, TP đã triển khai công tác lập quy hoạch, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng phê duyệt. Tăng trưởng GRDP bình quân đạt 5,91% (kế hoạch tăng bình quân 7,5-8,0%). GRDP bình quân đầu người ước đến cuối năm 2023 đạt 94,52 triệu (đạt 65,2% Nghị quyết). Có hơn 5.000 doanh nghiệp mới thành lập, với tổng vốn đăng ký khoảng 44.500 tỉ…

Cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư có sự chuyển dịch tích cực; hiệu quả và sức cạnh tranh của một số sản phẩm được cải thiện. Các mặt xã hội đều có bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên; hộ nghèo giảm.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, điểm lại những kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ đồng thời chỉ ra một số hạn chế.

Trong đó, Bí thư nêu ra, kinh tế TP tiếp tục phát triển, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu đặt ra đối với TP, nhất là vai trò trung tâm, động lực phát triển, có sức lan tỏa của vùng ĐBSCL; chậm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chất lượng tăng trưởng các ngành kinh tế thấp.

Các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, rất ít doanh nghiệp lớn. Do đó quy mô kinh tế của TP còn thấp, nguồn thu ngân sách so với tốc độ tăng trưởng kinh tế và so với mặt bằng chung của các TP lớn là thấp. Vì vậy tự chủ ngân sách còn nhiều khó khăn nhất là tự chủ chi đầu tư phát triển.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao, nhất là hạ tầng giao thông. Việc thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách gặp nhiều khó khăn, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài, các dự án đầu tư quy mô lớn.

Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị chưa thật tinh gọn. Tình trạng né tránh, đùn đầy, thiếu trách nhiệm, không nắm chắc quy định, không dám làm, bê trễ công việc, không nỗ lực vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của TP còn diễn ra ở một số cơ quan đơn vị.

Tình trạng tham nhũng, tiêu cực vẫn còn diễn ra ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là nạn tham nhũng vặt; một số đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật phải xử lý.

Từ đó, Bí thư Cần Thơ nêu ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ. Trong đó, ông đề nghị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Giáo dục cán bộ, đảng viên, người đứng đầu luôn gương mẫu đi đầu; thực hiện nghiêm các quy định của trung ương về công tác cán bộ, chuẩn bị nguồn cán bộ cho giai đoạn 2025-2030 và những giai đoạn tiếp theo…

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của TP; kiên quyết xử lý cán bộ né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, tư duy chậm đổi mới, trì trệ, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về kinh tế xã hội, Bí thư đề nghị tập trung thực hiện có hiệu quả 20 chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra; thực hiện giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, thực hiện các dự án trọng điểm nhất là các đường cao tốc, vành đai phía Tây, các dự án ODA.

Cùng với đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính, chuyển đổi số; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… Tăng cường vai trò của TP Cần Thơ trong liên kết vùng và liên kết với TP.HCM.

NHẪN NAM