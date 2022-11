Bí thư Nguyễn Văn Nên: Xây dựng văn hóa liêm chính, giữ gìn hình ảnh đẹp của lực lượng CAND

(PLO)- Lực lượng công an cần phải mở rộng không gian hoạt động, nâng cao trình độ năng lực, trí tuệ, khả năng để chủ động ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Sáng 4-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, nghị quyết 12 của Bộ Chính trị là một nghị quyết toàn diện, cấp bách, chiến lược và có ý nghĩa rất quan trọng, chứa đựng nhiều tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND trong bối cảnh, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ mới của đất nước.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho hay, Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị ra đời trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực ngày càng biến động, rất khó đoán định, diễn biến phức tạp và có những điểm mơ hồ. Đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, đồng thời cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, lực lượng CAND cơ bản phải tinh gọn, mạnh. Đến năm 2030, lực lượng CAND thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đối với TP.HCM, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND trong bối cảnh mới càng nặng nề hơn.

Ông phân tích, TP.HCM là đô thị đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, GD&ĐT, KH&CN, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có vị trí chính trị, quốc phòng-an ninh quan trọng của cả nước. Chính vì vậy, TP là một trong những địa bàn mà các thế lực thù địch không ngừng tập trung chống phá.

Các loại đối tượng thường xuyên hoạt động bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, cường độ cao với những thách thức về an ninh phi truyền thống, nguy cơ khủng bố, an ninh mạng, an ninh năng lượng, dịch bệnh, môi trường…

“Nhiều loại tội phạm mới với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng các vỏ bọc hợp pháp, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia câu kết trong và ngoài nước ngày càng gia tăng”- Bí thư Nên đánh giá.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, lực lượng Công an TP.HCM đã trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, bản lĩnh, kiên cường, đóng góp to lớn và xứng đáng vào sự phát triển của TP. Nhưng trước bối cảnh chung, yêu cầu nhiệm vụ mới, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập.

Theo Bí thư, mỗi giai đoạn phát triển của xã hội, mỗi chặng đường cách mạng đều đặt sứ mệnh và thử thách đối với lực lượng công an trong giữ gìn an ninh trật tự.

“Hiện tại, chúng ta đang đối diện với một mặt trận mới hết sức phức tạp. Đó là an ninh trên không gian mạng, an ninh phi truyền thống, xuyên quốc gia khi đất nước hội nhập”- ông nêu thực tế.

Ông cũng nhìn nhận, thực tế trên đòi hỏi lực lượng công an phải mở rộng không gian hoạt động, nâng cao trình độ năng lực, trí tuệ, khả năng, nhất là về khoa học- công nghệ để có thể chủ động ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhắc nhở: Bao thế hệ trong lực lượng CAND đã vượt qua thử thách, chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc, vì danh dự và trách nhiệm. Nếu không đủ bản lĩnh vượt qua thử thách thì hãy tự định vị lại bản thân để củng cố lại niềm tin, lý tưởng, lẽ sống, tự trang bị cho bản thân thêm sức mạnh để không phản bội lại lời thề danh dự của CAND.

Ông nhấn mạnh: “Chỉ một hành động sai trái của một cán bộ lãnh đạo ở một đơn vị thôi, có nghĩa hằn vết đen vào lịch sử của đơn vị đấy. Hãy nhớ điều đấy, chứ không chỉ là sai cá nhân mình. Những tên, danh hiệu của từng đơn vị thuộc Công an TP.HCM đã được xây dựng bằng xương máu, công sức của nhiều thế hệ”.

Trong thời gian tới, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị Công an TP quán triệt, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an các cấp để đưa Nghị quyết 12 vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất.

Song song đó, phải đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, đặc biệt là sự giám sát của nhân dân với lực lượng công an. Đảng ủy Công an TP phải khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 12 để nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng. Xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn lực lượng gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; luôn giữ gìn hình ảnh đẹp, tin yêu trong lòng nhân dân.

Cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng hệ thống tổ chức công an TP theo phương châm "thành phố mạnh, quận huyện toàn diện, xã phường bám sát cơ sở”…

Đồng thời, tăng cường nguồn lực của TP nhằm bảo đảm hoạt động của lực lượng công an. TP cần tiếp tục quan tâm, phối hợp với Bộ Công an xây dựng kế hoạch tổng thể trung và dài hạn, đồng thời xem xét thứ tự ưu tiên để đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trang thiết bị, hậu cần, kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động của Công an TP ngày càng chính quy, hiện đại.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh đến việc chăm lo xây dựng đội ngũ công an ngày càng chuyên nghiệp, chính quy, bản lĩnh chính trị vững vàng và tuyệt đối trung thành; có kế hoạch thu hút nguồn lực chất lượng cao theo yêu cầu trong tình hình mới.

