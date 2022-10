Công an TP.HCM ra mắt công trình 'tuổi trẻ xung kích thực hiện Đề án 06'

(PLO)- Hơn 90% người dân TP.HCM đã được cấp CCCD gắn chip.

Ngày 12-10, tại trụ sở Công an TP.HCM, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an TP.HCM tổ chức lễ ra mắt công trình thanh niên “Tuổi trẻ Công an TP xung kích trong thực hiện Đề án 06 - Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết qua ba đợt thực hiện cấp CCCD gắn chip, đến nay trên địa bàn TP đã có hơn 90% người dân được cấp CCCD.

Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh thực hiện tốt dữ liệu công dân “đúng, đủ, sạch, sớm” là việc làm hết sức quan trọng. Dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu cốt lõi, chiến lược, không chỉ trong thực hiện CCCD mà còn phục vụ cho an ninh - quốc phòng, kinh tế - xã hội.

"Để trở thành một công dân số, xã hội số, kinh tế số thì phải chuyển đổi từ nhận thức, thói quen và các ứng dụng. Từ đó tạo dựng được nếp sống văn hóa sử dụng công nghệ, sử dụng hàng ngày vào các dịch vụ công, hoạt động tư pháp, hoạt động kinh tế để phục vụ tốt hơn cho người dân" - Thiếu tướng Tài chia sẻ.

Theo Thiếu tướng Tài, công trình có ý nghĩa hỗ trợ cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công và thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip. Hỗ trợ người cao tuổi người yếu thế, chức sắc tôn giáo, người có hoàn cảnh khó khăn làm CCCD gắn chip, tạo tài khoản định danh cá nhân và sử dụng 25 dịch vụ công thiết yếu.

Tại buổi lễ, 4 cụm thi đua khối đoàn Công an quận, huyện, TP Thủ Đức cũng đã ký kết thi đua thực hiện các công trình thanh niên. Cùng đó là trao tặng 10 máy tính trị giá 120 triệu đồng cho công an năm huyện ngoại thành; trao tặng 22 phần quà cho các cảnh sát khu vực có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng).

Ngay sau lễ ra quân, Đoàn thanh niên Công an TP.HCM đã thực hiện cấp CCCD gắn chip tại nhà cho người lớn tuổi và người khuyết tật trên địa bàn phường 2, quận 3 và xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Đại úy Võ Tuấn Thanh, Cảnh sát khu vực Công an phường 2, quận 3, cho hay trên địa bàn phường có nhiều người lớn tuổi, sức khỏe yếu chưa thể đi làm CCCD gắn chip, do đó cảnh sát khu vực đã rà soát và liên hệ để giúp đỡ tận nhà.

Thủ tướng: Chuyển đổi số để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi (PLO)- Thông điệp của Thủ tướng nêu rõ tránh mọi tư duy cát cứ thông tin, số liệu, dữ liệu, cục bộ, sợ mất lợi ích, va chạm… khi chuyển đổi số quốc gia.

THÚY NHI