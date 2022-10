Thủ tướng: Chuyển đổi số để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi

10/10/2022 18:38

(PLO)- Đại tá Trương Sơn Lâm, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.