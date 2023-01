Bí thư Thành ủy TP.HCM: 'Mình lo cho đất nước thì không ngại...'

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: "Cần mạnh dạn tham mưu, đừng ngại. Mình lo cho đất nước thì không ngại, chừng nào chỉ lo cho mình thì mới ngại”.

Tại hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo TP.HCM năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 sáng 5-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã nhấn mạnh đến trách nhiệm của ngành Tuyên giáo TP trong việc tuyên truyền và tham mưu về Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến 2030, tầm nhìn 2045.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói so với các nghị quyết trước, nội dung Nghị quyết 31 cụ thể hơn, rõ ràng hơn, tiếp tục khẳng định vai trò vị trí, sứ mệnh của TP.HCM và đã nêu bật được những phần chưa làm được của nghị quyết trước.

Đặc biệt, với nghị quyết lần này, Bộ Chính trị mạnh dạn giao cho các cơ quan chức năng phải ban hành quy định vượt trội để TP tự tháo gỡ vướng mắc và vượt qua khó khăn, vươn tới tương lai, xứng với đầu tàu kinh tế.

"Nếu chúng ta tự hào Việt Nam có TP.HCM thì chúng ta phải biết phát huy những chủ trương, chính sách vượt trội mà nghị quyết của Bộ Chính trị đưa ra để tương xứng với sự kỳ vọng.

Nếu cứ so sánh cơ chế, chính sách phát triển TP.HCM với cơ chế chung thì không thể tương xứng với quy mô một TP lớn, một đầu tàu với vị trí, vị thế kinh tế lớn" - ông Nên nhấn mạnh.

Bí thư TP.HCM cũng nhắc lại lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói rằng, so sánh TP.HCM đừng so sánh với cả nước, mà phải so sánh với các TP ở nhiều nước trên thế giới.

"Do đó, khi bàn về nghị quyết chúng ta đừng nói cho một chiếc áo đồng phục để TP.HCM mặc chung, như vậy không ổn nếu như chúng ta tự hào Việt Nam có TP.HCM" - ông Nên nói.

Từ đó, ông đề nghị Ban Tuyên giáo tiếp tục triển khai thực hiện có giá trị, lan tỏa Nghị quyết 31 để sớm đi vào cuộc sống, gắn với thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Cần mạnh dạn tham mưu, đừng ngại. Mình lo cho đất nước thì không ngại, chừng nào chỉ lo cho mình mới ngại” - Bí thư TP.HCM nói và yêu cầu ngành Tuyên giáo với trách nhiệm trong lĩnh vực phụ trách cần sớm tham mưu để triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả.

Ông Nên cũng cho biết dự kiến trong tuần sau, TP sẽ triển khai Nghị quyết 31.

